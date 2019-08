Realizaron sorteo de Series y Llaves de la Copa Venezuela 2019

El pasado martes realizaron el sorteo de las Series y Llaves Copa Venezuela 2019 en el auditorio de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), en la Torre Mega II, Sabana Grande, Caracas, con la presencia de la Comisión de Competiciones de Clubes de la FVF, Reinaldo Berardinelli, y sus miembros, Marcos Ariza, Yovira Torres y Humberto Soto.

Los representantes de los clubes de la primera y segunda división, y la conducción de Jesús García Regalado, asesor de la FVF, estuvieron en el sorteo de los 16avos de final de la Copa que comenzará el miércoles 8 de septiembre con la disputa de 15 encuentros, 3 de ellos entre clubes de primera división, el resto entre equipos de segunda y primera.

Luego del sorteo de series escogieron las llaves para determinar el camino futuro de los equipos en la Copa, que este año tendrá la obligatoriedad de jugarse con 2 atletas normas (Juveniles) desde el inicio en cancha y solo uno podrá ser sustituido por otro jugador de libre categoría.

También ratificaron que este año el partido final de la Copa lo jugarán en la sede del club finalista de la Zona Centro Oriental.

Las llaves y la Primera Jornada quedaron así:

Grupo Centro Oriental:

Llave 1: Fundación AIFI vs. Mineros de Guayana – Puerto Ordaz

Llave 2: Angostura FC vs. Lala FC – Ciudad Bolívar

Llave 3: GV Maracay vs. Deportivo La Guaira – Maracay

Llave 4: Dynamo Puerto vs. Monagas SC – Puerto La Cruz

Llave 5: Petroleros de Anzoátegui vs. Metropolitanos FC – Puerto La Cruz

Llave 6: Deportivo Petare vs. Caracas FC – Caracas

Llave 7: Estudiantes de Caracas vs. Atlético Venezuela – Maracay

Llave 8: Yaracuy FC vs. Aragua FC – Caracas

Grupo Centro Occidental:

Llave 1: Zulia FC – Libre

Llave 2: Trujillanos FC vs. Portuguesa FC – Valencia

Llave 3: Llaneros de Guanare vs. Deportivo Lara – Guanare

Llave 4: TFC Maracaibo vs. Academia Puerto Cabello – Maracaibo

Llave 5: Atlético El Vigía vs. Estudiantes de Mérida – El Vigía

Llave 6: Real Frontera vs. Deportivo Táchira – San Cristóbal

Llave 7: Atlético Furrial vs. Carabobo FC – Guanare

Llave 8: Hermanos Colmenarez vs. Zamora FC – Barinas

Octavos de Final- Partidos de Ida (Aproximación Geográfica)

Grupo Centro Oriente:

S-1 Ganador – Ll-1 Vs. Ganador – Ll-3

S-2 Ganador – Ll-2 Vs. Ganador – Ll-4

S-3 Ganador – Ll-5 Vs. Ganador – Ll-7

S-4 Ganador – Ll-6 Vs. Ganador – Ll-8

Grupo Centro Occidente:

S-1 Ganador – Ll-3 Vs. Ganador – Ll-1

S-2 Ganador – Ll-2 Vs. Ganador – Ll-4

S-3 Ganador – Ll-5 Vs. Ganador – Ll-7

S-4 Ganador – Ll-6 Vs. Ganador – Ll-8