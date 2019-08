Realizaron pruebas de captación de jugadores Sub 20

Con la participación de 89 atletas de diferentes estados se realizó en la ciudad de Caracas y la Guaira el try out para la captación de jugadores nacidos en los años 2000 – 2001 con miras a los módulos de la Selección Nacional Sub 20 de futsal.

Este evento forma parte de la planificación trazada por el seleccionador nacional Freddy Miguel González, quien junto al profesor Frederick Méndez, quien será su asistente técnico, desarrollaron para la captación de jugadores en los diferentes escenarios.

“Este proceso lo estamos realizando con la misión de conformar una selección Sub 20 que nos representará en Guayaquil, Ecuador, en el mes de septiembre, convencidos de que podemos realizar un buen papel en esta próxima Liga Sudamericana“, atizó González.

En este try out pudieron observar jugadores de los estados Vargas, Distrito, Miranda, Aragua, Guárico y Carabobo, quienes se hicieron presente para exponer todo el talento dentro del rectángulo.

Al respecto, el asistente técnico de la selección, Frederick Méndez, destacó la importancia de ver a todos los jugadores posibles para conformar una selección nacional de la categoría que sea protagonista en la próxima Liga Sudamericana, por lo que estarán visitando otros estados para seguir captando ese talento no descubierto.

Sin embargo, también serán tomados en cuenta aquellos jugadores que están en el exterior con ritmo de juego y activos en las diversas ligas en los países donde residen.