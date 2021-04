Desde este sábado inició la consulta nacional del Proyecto de Ley de la Gran Misión Chamba Juvenil, con una videoconferencia con líderes de la juventud nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv) y representantes del sector de los 335 municipios del país.

La reunión virtual es liderada por el secretario del Jpsuv, y diputado a la Asamblea Nacional (AN) Pedro Infante, junto a viceministros, autoridades de Gobierno, líderes de movimientos sociales y consejos comunales del país.

Durante la discusión se prevé desarrollar una agenda para abarcar diversos puntos encaminados a la máxima inclusión de los jóvenes en las áreas productivas de la nación.

"Vamos a relanzar y renovar la Gran Misión Chamba Juvenil. Vamos a cumplir cuatro años de creación, porque este programa nació en 2017 cuando la derecha proponía las guarimbas y nosotros esta ley con ideas, optimismo en nuestra juventud", dijo Infante.

El pasado 11 de marzo, la AN aprobó en primera discusión el proyecto de ley de Chamba Juvenil, con el objetivo de fortalecer los rangos de acción de la juventud venezolana.

El texto busca seguir impulsando los logros alcanzados por los jóvenes en diversos sectores del país e incorporarlos en el aparato productivo.

Asimismo, la ley garantizará la equidad, la justicia, la independencia y la inclusión social.