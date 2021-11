En la capital zuliana y a 17 días para los próximos sufragios quienes aspiran ocupar algún cargo de elección pública, centran estrategias en métodos que le ayuden a difundir metas electorales.

Por ello en el marco del equilibrio informativo Yvke mundial Zulia conversó cara a cara con Rafael Arturo Ramírez Colina, aspirante al ayuntamiento local por la denominada tarjeta de la unidad.

Con tono firme, convencido del proyecto político que pregona y sin "Pelos" en la lengua el también abogado afirmó, que nunca antes la co-creación de nuevos retos en la administración pública, había sido un ejercicio tan necesario.

Y tal entrada sirvió de "Bisagra" para una ronda de preguntas y respuestas:

1) Como visualiza el candidato Rafael Ramírez, el ejercicio de una administración pública municipal tomando en cuenta las adversidades que a diario la ciudadanía tiene que enfrentar, más allá de la simpatía política?

R: Nosotros vemos en la gestión municipal por venir la posibilidad de que vayamos entendiendo que la comunidad tiene muchos problemas y que tal situación tenemos que abordar con mucha inteligencia. Al alcanzar la victoria nos topamos con una alcaldía que no se parece a la que hemos visto, sin ley de asignaciones económicas especiales o un situado constitucional; las cosas que la gente conoció y que permitieron desarrollar a las alcaldías en proceso de decentralización.

Y eso haría que nosotros tengamos que abocarnos a trabajar las horas 24 y 365 días del año para que la gente sienta que la administración pública y en este caso el ayuntamiento de maracaibo puede brindar respuestas a los problemas ciudadanos.

2) De concretar un hipotético triunfo el próximo 21 de noviembre, como dirigiría esfuerzos en pro de optimizar los procesos de transformación o cambios administrativos, promovidos desde la cámara municipal?

R: Estoy convencido que tenemos que hacer allí una suerte de gran banco de ordenanzas, para darle prioridad de acuerdo al orden de las prioridades en Maracaibo.

Los concejales de la unidad que van a venir tienen mucha disposición para hacer las cosas y eso nos permitió entender y saber que va a haber mucha capacidad para legislar y apoyar las diversas consultas.

Te pongo un ejemplo la primera ordenanza a revisar, es la del pago de impuestos.

Los deberes tributarios es lo que más ahoga al economía de Maracaibo y eso trajo como consecuencia, la caída del sector comercio.

3) Qué haría para aumentar los mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas para sumar herramientas contra la corrupción?

R: Tu lo dijiste en la pregunta, la transparencia y la rendición de cuentas. Eso es fundamental para nosotros poder cambiar esta realidad.

Y te pongo un ejemplo, la alcaldía tiene la obligación de rendir cuentas en un periodo de tiempo que va del primero de enero al 31 de marzo y no lo ha hecho... Hay que rendir cuentas en lo privado por ley, pero además de eso, hay que rendir cuentas de forma mensual, porque eso es lo que te va a generar la confianza para que la gente sienta que si le paga a la alcaldía eso se va a retribuir en un servicio público.

Es impensable que aquí no se sepa cuánto se recauda o peor aún, en que se invierte y eso nosotros tenemos que revertirlo rindiendo cuenta.

Entonces si le dices a la población... Miren por impuestos municipales y por estas actividades y aquellas ingresaron x cantidad de dinero y esa cifra se gastó en esto. Yo estoy seguro que en el segundo mes mucha más gente va a tener confianza y va a decir bueno, él rinde cuentas y el ha hecho las cosas.

Que le corresponde hacer entonces para garantizar la transparencia tiene que rendir cuentas, pero además agregarle un segundo elemento, que es la digitalización y sistematización de la mayoría de los procesos de la Alcaldía, hasta donde se pueda.. . Por qué? Porque la corrupción viene cuando depende de la discrecionalidad de un funcionario individual en la mayoría de casos.

Entonces creo yo que nosotros tenemos que hacer efectivamente es abrir la posibilidad de sistematizar la mayoría de los procesos, con más soporte digital de manera que la gente cancele y se extinga la matraca.

4) Su rival político y abanderado del Psuv Willy Casanova en 4 años de gestión en alguna medida ha logrado transformar la ciudad, tomando en cuenta que el ayuntamiento pasó por el trago amargo de una Maracaibo vandalizada por hechos de violencia que en algún momento fueron promovidos por representantes de la oposición zuliana, hay un plan de gobierno que se ejecuta e incluso hasta cuenta con algunas debilidades o carencias.

Dicho esto cómo Rafael Ramírez con ese trabajo mencionado de fondo, haría una reingeniería de la gestión administrativa municipal?

R: Mira en primer lugar, Willy Casanova no tiene ninguna gestión... Casanova lo que se ha dedicado es a maquillar la ciudad o tú vas para la curva de Molina y está la parte delantera pintada pero a 200 metros es otro rostro opuesto.

Lo mismo ocurre en el centro por el callejón de los pobres. La fachada está pintada, pero al entrar escapa primero afuera que adentro, porque ni techos le han puesto.

Es un drama cíclico el tema de los servicios públicos y ante ello lo primero que hay que ratificar es que no hay gestión y cada vez que él dice que es que no hay gestión porque alguno de nosotros deterioró o destruyó, eso es una excusa.

Entonces nosotros lo que hemos dicho allí para contrastar la gestión, no es que hay que hacer una reingeniería, por el contrario hay que diseñar un proyecto de ciudad con vida propia, que pase por encima de los gobernantes y sea un proyecto de la ciudad en su conjunto.

5) Que valor añade a los comicios del 21 de noviembre la participación de organizaciones políticas más allá del Psuv o GPP, tomando en cuenta que en el las últimas elecciones municipales y regionales muchas de ellas llamaron a la abstención?

R: Fíjate lo que ha sucedido a lo largo del tiempo no es que las organizaciones políticas se abstienen de participar, es que no se les dan las condiciones para hacerlo.

De hecho, yo milito en un partido político que no tiene tarjeta y la mayoría de los aliados que me apoyan a mí en la plataforma unitaria, no la tienen o la están usando otros.

Para finalizar el candidato de la unidad por la alcaldía marabina, Rafael Ramírez añadió que prevé sumar esfuerzos para desde la municipalidad poner en práctica una gestión de calidad ciudadana.