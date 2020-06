Rafael Correa anuncia su candidatura para la Vicepresidencia en elecciones de Ecuador

El exmandatario ecuatoriano, Rafael Correa, anunció este jueves su candidatura a la Vicepresidencia de la República en las próximas elecciones generales que se llevarán a cabo en febrero del año que viene.

En una rueda de prensa virtual — citado por el diario El Universo —, Correa señaló que será representante del movimiento Fuerza Compromiso Social, no obstante; aún se desconoce el candidato para la Presidencia de la República.

"Si me dejan, seré candidato a la vicepresidencia de la República. No es momento de hablar de candidaturas, pero lo mío está prácticamente definido, por eso tratan de evitarlo. Si me permiten seré candidato, veremos si eso ayuda a una victoria electoral tengo que estar ahí, por mi patria y por mis compañeros perseguidos. Nosotros somos gente honrada, los corruptos son los que nos persiguen", señaló el exmandatario.

De igual forma, Correa repudió las acciones de la Contraloría del Estado, en la que se solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador dejar sin efecto la inscripción de cuatro partidos políticos, entre ellos el partido Fuerza Compromiso Social.

Durante la videoconferencia, el expresidente ecuatoriano — quien se encuentra en Bélgica desde el año 2017, tras finalizar su mandato presidencial — señaló que estas medidas tienen como objetivo impedir su participación en las elecciones generales.

"Nos persiguen por pánico, antes nos perseguían por odio, ahora por pánico", insistió Correa, citado por el portal.

Cabe destacar que Correa, además, enfrentar una condena de ocho años de prisión por el presunto delito de "cohecho agravado", al ser considerado como "autor mediato" junto al exvicepresidente Jorge Glas.

De acuerdo con la sentencia, emitida en abril pasado, en el caso denominado "Caso Sobornos 2012-2016", se considera a Correa y a Glas como "autores mediatos por instigación al cohecho agravado".

La sentencia no solo condena a Correa a pasar tiempo en la cárcel, sino que inhabilita su participación política en Ecuador, por 25 años, hecho que ha venido denunciando el exmandatario ecuatoriano y que ha calificado como una persecución política por parte del actual presidente Lenín Moreno.