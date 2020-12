Raúl Rivero guio triunfo de Cardenales contra Magallanes

Desde la antesala, se preveía un interesante duelo de entre Raúl Rivero por Cardenales de Lara y Félix Doubront, en la trinchera de los Navegantes del Magallanes. La mejor parte se la llevaron los larenses, que amarraron a los bates navieros para imponerse 4 por 1, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Ninguno de los iniciadores decepcionó, mantuvieron el juego igualado a cero rayitas durante los primeros cinco episodios. De hecho, hasta ese momento, apenas se habían contabilizado un total de cinco incogibles.

Sin embargo, mientras Rivero dejó todo en manos del bullpen -el tercero mejor de la zafra antes de este encuentro con 2.73 de efectividad-, Doubront salió para un sexto round, el cual no aguantó.

El zurdo fue castigado en esa sexta entrada con cuatro imparables y tres carreras, para así terminar con su estreno en la temporada. Josmar Cordero rompió el celofán en la pizarra con sencillo que empujó a Gorkys Hernández y Yordanys Linares. Seguidamente, con las bases llenas René Reyes soltó rodado en el cuadro, permitiéndole a Cordero pisar el plato.

“Fue la primera apertura de Doubront y estuvo intraficable alrededor de cinco innings, pero no le jugamos buena defensa y tuvo mala suerte con un machucón, que nuestro tercera base (Leonardo Reginatto) no pudo manejar de manera efectiva. Después otro machucón por encima del inicialista (Reynaldo Rodríguez), cuando estábamos jugando cuadro adentro, para buscar mantener el juego en la raya. Se pitcheo para ganar el juego, pero la suerte no nos acompañó”, analizó el manager de los Navegantes, Carlos García.

Fue poco lo que pudo hacer a la ofensiva la nave, sin respuesta alguna ante los relevos de Yapson Gómez y Vicente Campos, quienes alargaron hasta el noveno inning el blanqueo que llevaba Rivero.

“Tampoco se bateó oportuno, pese a que se conectó bien la bola”, apuntó El Almirante García.

Los maderos crepusculares aprovecharon el dominio de sus serpentineros, para fabricar una rayita más en el cierre del octavo acto y así, colocar el desafío 4-0. En esa ocasión, fue Reyes quien, con sencillo, fletó desde la intermedia a Gabriel Moreno.

Los filibusteros querían evitar la vergüenza de la blanqueada, por ende se esmeraron para producir al menos una anotación en el noveno episodio, remolcada por Alberth Martínez con hit y anotada de Reynaldo Rodríguez.

Los dirigidos por José Moreno recuperan la cima de la división occidental, ahora con marca de 4-3. Por su parte, los bucaneros prepararán de nuevo sus cañones para mejorar su registro de 3-4.

Desde el terreno

Magallanes ingresó a su roster activo a Félix Doubront, quien hizo su primera aparición en la actual campaña… Ezequiel Carrera abandonó el juego por molestias en la pierna izquierda y será evaluado este sábado, para conocer el alcance de la lesión, informó el manager Carlos García… Se espera que en los próximos días se sumen al roster de la nave los serpentineros Luis Martínez, Elis Jiménez y Edgar Ibarra… Por Cardenales se sumaron a la nómina semanal Anyesber Sivira y el grandeliga Ildemaro Vargas. Este último jugó su primer desafío de la contienda, sin hits en cuatro turnos al bate.

En cifras

El lanzador Carlos Valero de Magallanes hizo su debut en la LVBP. Lanzó dos tercios de innings y permitió una carrera limpia… Félix Doubront es el primer abridor turco en la zafra que completa al menos los cinco episodios lanzados en un juego. Tiró 5.1 tramos.