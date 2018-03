Qué tan frecuente deberías lavar en realidad cada prenda de ropa

A nadie le gusta oler mal, y para evitarlo es necesario ducharse constantemente y mantener la ropa limpia. Pero, ¿cada cuánto es necesario lavar la ropa? La frecuencia depende de la pieza y de su tela, y en Gizmodo en Español hemos preparado una infografía para que sepas exactamente cuándo lavar tus zapatos, vaqueros, camisetas y ropa interior, entre otras.

No es necesario que laves todas las piezas de tu ropa cada vez que las uses. De hecho, en algunos casos deben pasar meses antes de que debas hacerlo. Por ejemplo, los abrigos no deben lavarse más de unas dos veces al año, mientras que la ropa interior evidentemente debe lavarse después de cada uso.

Lavar demasiado la ropa que no lo requiere (como los vaqueros o las chaquetas de cuero) puede deteriorarla. Si quieres estar siempre limpio y mantener tu ropa en buen estado, sigue nuestra guía completa para lavar tu ropa: