Putin, después de la reunión con Biden: "No me dejó nuevas ilusiones"

La reunión con el presidente estadounidense Joe Biden no ha dejado nuevas ilusiones a su homólogo ruso, Vladímir Putin, según ha afirmado en rueda de prensa después de la cumbre en Ginebra este miércoles.

"No me dejó nuevas ilusiones, tampoco es que haya tenido viejas ilusiones. No hay ningunas ilusiones y no las puede haber", contestó a la pregunta de un periodista ruso.

El regreso de los embajadores

Al principio de su rueda de prensa, Putin declaró que ambos líderes acordaron el regreso de los embajadores ruso y estadounidense en Washington y Moscú a sus respectivas embajadas. "Hemos solucionado este problema. Los embajadores van a regresar a su lugar de trabajo mañana o pasado mañana. Ese es un asunto técnico", afirmó Putin.

Asimismo, el presidente ruso señaló que tras el encuentro el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y el Departamento de Estado de EE.UU. "iniciarán consultas sobre toda la agenda de interacción diplomática". "Hay muchos asuntos pendientes", indicó Putin y sostuvo que "ambas partes […] estamos dispuestas a encontrar soluciones".

Como se anunció antes de la reunión, los presidentes discutieron sobre la ciberseguridad. El mandatario ruso señaló que ambos países acordaron empezar consultas en ese ámbito. "Estamos iniciando las consultas sobre este asunto. En mi opinión, esta cuestión es de importancia integral".

En este sentido el presidente de Rusia hizo hincapié en la necesidad de "descartar todo tipo de insinuaciones, sentarse a nivel de expertos y empezar a trabajar para los intereses de EE.UU. y la Federación de Rusia, […] nosotros estamos de acuerdo en eso, en principio, y Rusia está preparada para esto", informó.

Refiriéndose a unas fuentes estadounidenses, Putin dijo que la mayoría de los ataques cibernéticos proceden del territorio de EE.UU., seguido por Canadá y dos países latinoamericanos.

Estabilidad estratégica

Uno de los temas discutidos fue la estabilidad estratégica y Putin declaró que ambos mandatarios acordaron iniciar un diálogo integrado bilateral sobre este asunto para crear un fundamento para el futuro control de armamentos y medidas para rebajar riesgos.

Relaciones entre Rusia y EE.UU.

Moscú debe ser "cautelosa" sobre el apoyo de Washington a ciertas organizaciones políticas en Rusia, pues el propio EE.UU. declaró en su día al país euroasiático como su adversario, afirmó Putin.

Putin recordó que, en 2017, el Congreso de EE.UU. declaró a Moscú su "enemigo y rival", e introdujo en su legislación disposiciones sobre la necesidad de apoyar procesos democráticos y organizaciones políticas en Rusia.

Posible intercambio de prisioneros

En el marco de su reunión en Ginebra, Putin y Biden abordaron también un posible intercambio de prisioneros. "Hemos hablado de esto, el presidente Biden planteó esta cuestión respecto a los ciudadanos estadounidenses", encarcelados en Rusia, informó el presidente ruso.

"Allí pueden encontrarse ciertos compromisos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y el Departamento de Estado de EE.UU. trabajarán en esta dirección", agregó.

El caso Navalny

Comentando el caso de Alexéi Navalny, Putin afirmó que el opositor "sabía que violaba la ley vigente en Rusia", detallando que Navalny debía presentarse periódicamente ante las autoridades, siendo una persona condenada dos veces a prisión condicional.

El presidente ruso dijo que el opositor "ignoró a sabiendas este requisito legal", salió al extranjero para su tratamiento y las autoridades no pedían que volviera obligatoriamente. Al abandonar el hospital, Navalny publicó materiales de su trabajo de investigaciones y entonces las fuerzas del orden exigieron su regreso, pero no volvió, y se inició su búsqueda. Cuando regresó a Rusia, fue arrestado. En ese contexto, Putin afirmó que Navalny quería ser arrestado. "Él hizo lo que quiso", destacó.

Situación en Ucrania

Putin indicó que abordaron también el tema de la situación en Ucrania y Biden está de acuerdo con que la solución del conflicto en Donbass debe basarse en los acuerdos de Minsk.

En ese contexto, el mandatario reiteró que las propuestas de Kiev sobre obtener el control de la frontera antes de que se celebren las elecciones en Donbass contradicen los acuerdos alcanzados.