Putin anuncia semana no laboral por el aumento de coronavirus en Rusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, apoyó este miércoles las medidas propuestas por el Gobierno para contener el incremento de los casos diarios de covid-19.

En particular, los días entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre se declaran como no laborales. Las regiones más afectadas por la pandemia podrán prolongar los días no laborales una semana más, a partir del 23 de octubre.

Asimismo, se adopta un conjunto más amplio de medidas, como la restricción del acceso a ciertos espacios para las personas no vacunadas, la introducción de dos días no laborales después de la inoculación o la transferencia de empleados mayores de 60 años al régimen de teletrabajo, entre otras. Además, se prevé aumentar el número de pruebas de detección de covid-19.

El salario de los empleados cuyas empresas no trabajen durante ese período se mantendrá íntegramente, resaltó Putin. Por su parte, el sector empresarial recibirá ayudas estatales que incluirán tanto subvenciones como préstamos.

"La situación respecto a la infección por coronavirus sigue siendo difícil en el país. El ritmo de propagación de la infección se ha incrementado significativamente en algunas regiones. Al mismo tiempo, la tasa de vacunación de los ciudadanos sigue siendo baja", dijo Putin.

La decisión fue propuesta el martes por la viceprimer ministra, Tatiana Gólikova. Entonces, la funcionaria señaló que el país todavía no ha alcanzado la inmunidad de rebaño. "Hoy, lamentablemente, superamos ligeramente la cifra del 45 %. Este nivel no influye significativamente en las tasas de mortalidad", dijo Gólikova.

Según datos oficiales, 51 millones personas en Rusia han sido inoculadas con una o dos dosis de la vacuna, 47,6 millones de las cuales han recibido la pauta completa. Desde el inicio de la pandemia, el país ha acumulado un total de 8 millones de infecciones.

Entre tanto, el país euroasiático vive un ascenso de contagios y muertes diarios por la infección. Así, según las cifras de hoy, en las últimas 24 horas se han registrado 34.073 nuevos casos y 1.028 fallecimientos por covid-19.