Pueblos del mundo se manifiestan en rechazo al bloqueo de EEUU contra Venezuela

Este sábado desde distintas partes del mundo, movimientos sociales rechazaron el bloqueo económico de EEUU hacia Venezuela, demostrando su solidaridad y respaldo a la nación caribeña.

A través de su cuenta en Twitter, La cancillería de Italia expresó su solidaridad al pueblo venezolano, denunciando así el bloqueo económico impuesto por Donald Trump.

"Gracias #Italia por la solidaridad demostrada al pueblo de #Venezuela contra el bloqueo de los Estados Unidos. Desde la Plaza del Pueblo en Roma".

De igual forma, la Embajada de Venezuela en Bulgaria publicó fotos en las que ciudadanos de ese país, manifestaron su respaldo a Venezuela ante las constantes agresiones de EEUU.

"Desde Sofia - Bulgaria rechazamos el bloqueo criminal de Trump. Venezuela se respeta".

Por su parte ciudadanos de Angola participaron en la jornada mundial con Venezuela, al grito de #NoMasTrump Con un mensaje de lucha popular y solidaridad.

La embajada de Irán escribió en su cuenta Twitter, que las medidas coercitivas impuestas por el gobierno estadounidense hacia Venezuela, afectan la producción de alimentos y medicinas que el pueblo venezolano requiere.

"La constante presión internacional hacia Venezuela y el criminal bloqueo dificultan la importación de medicinas y la producción de alimentos que la población venezolana requiere. Las medidas coercitivas sólo aumentan la desdicha de los venezolanos."

Del mismo modo, la cancillería de Australia expresó rechazo contra el bloqueo criminal de Donal Trump, expresando que el mundo está dejando un mensaje bien claro que Venezuela no está sola.

"Grupos de Solidaridad de Melbourne Australia alzan sus voces contra el bloqueo genocida de ⁦Donald Trump⁩ y envían un mensaje al mundo dejando claro que Venezuela no está sola".

Así mismo, movimientos sociales de Canadá repudiaron las acciones ilegales que Estados Unidos aplica contra Venezuela y enviaron un mensaje de apoyo al pueblo venezolano.

"Desde #Vancouver #Canada apoyamos al pueblo de #Venezuela y su soberanía e independencia".

The Mathare Social Justice Centre @MathareSJustice in Kenya delivers a statement to Venezuelan Ambassador Jesús Manzanilla, expressing their solidarity with the people of Venezuela and support for President Nicolás Maduro. #NoMoreTrump #NoMásTrump #TrumpUnblockVenezuela pic.twitter.com/2yU8ecjhlu

— Embassy of Venezuela in Kenya (@EmbaVEKenia) 10 de agosto de 2019