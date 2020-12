Pueblo merideño otorga victoria a candidatos del GPPSB

Los diputados electos, Idania Quintero y Yeymi Suárez, agradecieron la nobleza, lealtad y compromiso patrio para rescatar la Asamblea Nacional, con el voto y ponerla al servicio de las grandes mayorías

¡Triunfó la paz!, así lo manifestó el pueblo este 6 de diciembre, cuando acudió al llamado del Consejo Nacional Electoral (CNE), para ejercer su derecho soberano al voto y en un acto democrático decidió por los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), quienes se alzaron con la victoria en el estado Mérida con los candidatos Jehyson Guzmán (Lista Regional), Idania Quintero y Yeymi Suárez por el circuito 2.

En ese sentido, los diputados merideños electos felicitaron al pueblo y al Poder Popular organizado en las UBCh; jefes y jefas de calle; comandos de campaña: el estadal, los municipales y parroquiales que se sumaron a la gran batalla electoral que concluyó en paz.

Jehyson Guzmán, expresó que el mérito al trabajo, la constancia, la sinceridad, fue retribuido por un pueblo que salió a votar por las fuerzas revolucionarias y la oposición, a quienes de ninguna manera piensan invisibilizar. “Ellos tienen otras ideas distintas, bienvenidos sean esas ideas, esas diferencias, porque las buscamos dirimir a través del proceso de votación”.

Por su parte, Idania Quintero, diputada electa por decisión popular en el circuito 2 de Mérida, insistió en continuar el trabajo para legislar desde el parlamento a favor de las grandes mayorías.

“Lo prometimos y así lo haremos, este 5 de enero del 2021, vamos al Parlamento Nacional con Bolívar y Chávez, con el compromiso de llevar la voz del pueblo, éste que se ha decidido por la Revolución y que respalda también a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro; una lección histórica ha dado este digno pueblo venezolano este 6-D”, afirmó Quintero.

Igualmente, Yeymi Suárez, diputado suplente por el circuito 2, felicitó la batalla épica que libró el pueblo frente a los ataques imperiales que buscaban imponer un modelo neocolonizador y al que el soberano derrotó con el voto.

“Hermanos, hermanas Dios les pague, tremendo trabajo, tremenda jornada, tremenda campaña y en particular felicitamos al pueblo y al Poder Popular que se desplegó para lograr una victoria que se convirtió en un triunfo de la Revolución, de la patria, de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. No es un triunfo de los candidatos, sino de la Revolución, para seguir trabajando en defensa de nuestra soberanía y por nuestro pueblo que no se rinde ante ningún imperio”, expresó de manera efusiva tras conocer el triunfo del GPP.

Saludó además a los alcaldes y jefes políticos: Ana Rivera por Tulio Febres Cordero; Daiver Galarcio, por el municipio Caracciolo Parra y Olmedo; Fátima Galeano: municipio Obispo Ramos de Lora; Silvio Luis Torres: municipio Julio César Salas; Benito González: municipio Justo Briceño; Ramón Pipa Rodríguez: municipio Andrés Bello y Mezin Abou Assi, alcalde del municipio Alberto Adriani de Mérida, quienes se dedicaron junto al pueblo a apoyar y construir la victoria.

También transmitió el agradecimiento a los alcaldes y jefes políticos de los municipios del Eje Páramo; en Miranda, Rolando Andrade; en Cardenal Quintero, Ramón Lobo; Pueblo Llano, José Paredes y finalmente en el municipio Rangel a René Barrios. Asimismo, elevó sus felicitaciones a los integrantes del Comando de Campaña Circuital.

Victoria en los circuitos merideños

El diputado electo, voto lista regional, Jehyson Guzmán, destacó que, de acuerdo con el CNE, en Mérida, votaron 146 mil 984 personas (23,50 %), y las cuatro circunscripciones las ganaron las fuerzas revolucionarias.

Ramón Lobo y Maisuri Bonilla en el Circuito 1, con 22 mil 816 votos (75 %); la fórmula de la oposición, cinco mil 14 (16,65 %); otros 683; PCV mil 48; VPA 419.

En el circuito 2 se alzaron con el triunfo Idania Quintero y Yeimy Suárez, con 27 mil 836 votos (80,26 %); AD, Copei, El Cambio, cinco mil 190; PCV 589; MAS, Unión y Progreso, PMI, 489 (14,96 % la oposición).

José Uzcátegui y Leticia Rangel batallaron en el Circuito 3 y lo ganaron también con 27 mil 806 votos (63,14 %); AD, Copei y El Cambio, obtuvieron 11 mil 435; PCV, mil 710; el MAS, Unión Progreso, mil 453; VPA, mil 122; Soluciones, 513 (25,97 %).

En el Circuito 4, también las fuerzas revolucionarias obtuvieron un triunfo contundente con Julio Torres y Estefanni Valero con 27 mil 44 votos (72,86 %); mientras que AD, Copei, El Cambio, contaron siete mil 222 (19,46 %); VPA, mil 152; PCV, 839; MAS, Unión, Progreso, PMI, 597; y Soluciones 262. En este caso la participación estuvo en el orden del 25,22 %, refirió el Comando de Campaña del GPP de Mérida.

El compromiso por el bienestar del país desde la nueva Asamblea Nacional, prevalece para enrumbar una nueva economía y superar los embates de la guerra multiforme que se ha dispuesto sobre Venezuela, desde la Casa Blanca y con la anuencia de sanciones y bloqueos ilegales, así lo han confirmado los candidatos y candidatas de la patria que entraran con Simón Bolívar y Hugo Chávez al parlamento este 5 de enero de 2021.