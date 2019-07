Pueblo de Nueva Esparta marchó en rechazo al informe de Bachelet

Este sábado el pueblo del estado Nueva Esparta se movilizó en las calles de Porlamar para rechazar el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michele Bachelet, quien tomó una postura sesgada y parcializada de la situación social y económica en el país.

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, Fidel Vásquez, expresó que el informe presentado por Bachelet es una agresión más contra el pueblo venezolano, como justificación para el imperio norteamericano.

Vásquez aprovechó la oportunidad para denunciar los intereses que persigue el gobierno estadounidense y sus aliados con la agresión a Venezuela, en contraste con el reporte presentado por la alta funcionaria de la ONU. En este particular, denunció que los imperialistas no sólo pretenden apropiarse de las riquezas del país sino también de la posición estratégica que representa.

"Un sesgado informe que persigue impulsar otra nueva agresión imperial contra el pueblo venezolano, la cual es la invasión militar para asesinar y destruir la patria venezolana, para apropiarse no solo de las riquezas naturales sino además brindar al narcotráfico internacional una ruta segura para el traslado de la droga al principal consumidor, los Estados Unidos", señaló el dirigente nacional del PSUV.

De igual forma, indicó que "la guerra contra Venezuela es auspiciada por los socios y defensores del narcotráfico internacional", dijo, al tiempo que asentó que dichas acciones tiene "lacayos locales" entre los que destaca el gobernador de la región, Alfredo Díaz, según afirmó durante su intervención.

"Condenamos y repudiamos en la calle junto al pueblo, para defender la dignidad de la patria de Bolívar y Chávez, así como respaldar al presidente Nicolás Maduro, en su exigencia que es la de todo un pueblo, de la rectificación del farsante y peligroso informe", puntualizó.

Por su parte, Dante Rivas, jefe político de la revolución en el estado, resaltó que el presidente Maduro ha convocado al pueblo a estar en la calle y "no salimos de la calle porque siempre estamos asediados", y el informe de la expresidenta chilena es una nueva amenaza, consideró el líder insular.

Manifestó que la acción de Bachelet mediante su informe tras visitar el país los días 19, 20 y 21 de junio pasados, es una "lastima", puesto que el pueblo venezolano y otros pueblos del mundo mantenían estima hacia la exmandataria, sin embargo significó que la misma se prestó para elaborar un informe lleno de mentiras.

"Ese informe por ejemplo dice que aquí hay prestos políticos, pero no dice que hay políticos presos por corruptos, guarimberos o asesinos, o que ha quemado vivos a gente de nuestro pueblo por ser afro o por ser chavista. Nada de eso ella lo menciona en su informe. Miente cuando afirma que nuestro Presidente no ha hecho lo suficiente para proteger a su pueblo ¿Y qué son los Clap entonces?, ¿Qué son las Casas de Alimentación?, ?Qué es el PAE?, ¿Qué son los bonos y el Carnet de la Patria?, esa es la prueba de que nuestro presidente nos protege permanente, miente cuando dice que la revolución no ha hecho lo suficiente", aclaró.

Rivas explicó que Bachelet solamente escuchó a los opositores que se esconden bajo los brazos del imperio norteamericano, y enfatizó que el imperialismo estadounidense es tolerante con la corrupción y la violación de los derechos humanos, pero la Alta Comisionada acusa de forma "descartada" a Venezuela de violar los derechos fundamentales.

Josemar Lara, lideresa de la comunidad Valle Fresco del municipios Arismendi, sentenció que el pueblo bolivariano es profundamente revolucionario y rechazan la mentiras de Bachelet que pretenden doblegar la moral de los venezolanos.

"Nosotros queremos paz, y Bachelet miente porque los únicos que han violado los derechos humanos de nuestro pueblo han sido los guarimberos de la oposición", declaró durante el recorrido que partió del Terminal Oeste hasta el final de la calle Igualdad de Porlamar.