El Partido Socialista Unido De Venezuela (PSUV) declaró el 23 de febrero como "Día de la Patria", en un comunicado publicado este lunes en el marco del segundo aniversario de La Batalla de los Puentes.

"Una victoria gloriosa para la causa bolivariana, de unión nacional, de paz y de soberanía patria, por eso, no dudamos en calificar el 23 de febrero como DÍA DE LA PATRIA", declara el texto publicado en sus redes sociales y página web.

El PSUV resaltó que el recuerdo de está fecha histórica será "la mejor ofrenda para cada patriota en cuya acción heroica queda plasmada la entrega por la defensa de la integridad territorial, la soberanía, la dignidad y la independencia de la República Bolivariana de Venezuela".

"Inspirados con la fuerza moral, el compromiso, la acción, el pensamiento supremo y de amor hacia la patria Venezolana por el Padre de la Libertad Suramericana Simón Bolívar y del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana y de Todos los Tiempos Hugo Chávez", destacó el comunicado.

Asimismo recordó que el 22 de febrero de 2018 "las fuerzas de la patria venezolana derrotaron al nefasto gobierno de Trump, a los lacayos al servicio del imperio, al genocida estado colombiano y su brazo paramilitar, así como a quienes pretendieron entrar en nuestro territorio a través de una acción vil de invasión contra nuestra patria".

"A dos años de esta Batalla, donde transitamos una nueva etapa de consolidación de la paz republicana, que nadie nos ha regalado a los venezolanos y venezolanas, sino que ha costado lucha incansable, heridas profundas y una dignidad moral cada vez más alta e inquebrantable puesta en cada prueba", reza el artículo del PSUV.

Por último, indicó que con Simón Bolívar y Hugo Chávez como guías, "a dos años de la victoria de la Batalla de los Puentes, gritamos al mundo con determinación absoluta que en cualquier circunstancia ¡Nosotros Venceremos!"

Texto completo a continuación:

EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EN HONOR A LOS HÉROES Y HEROÍNAS DE LA BATALLA DE LOS PUENTES EN OCASIÓN DE CUMPLIRSE EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE ESTA LUCHA ÉPICA POR LA PRESERVACIÓN DE NUESTRA SAGRADA INDEPENDENCIA NACIONAL

“Que la gloria de Bolívar, del grande Bolívar que nos acompañe a todos, nos de fuerzas, que los débiles entiendan, que los tibios entiendan que cuando la patria está en peligro, lo único que no debe hacerse es dejar de defenderla, todas y todos estamos obligados a defenderla, esto no es un tema de chavistas nada más, es de todo un pueblo. Aquí habrá patria libre, patria para siempre como lo dice nuestro Comandante Hugo Chávez. Solo me resta pedirle al Pueblo de Venezuela que nos mantengamos en pie de lucha, que nos mantengamos siempre alerta, que levantemos nosotros la bandera de Hugo Chávez, la bandera Bolívar, Zamora, Miranda, Sucre, de Guaicaipuro, no nos vamos a rendir jamás ante ningún imperio, porque Venezuela seguirá siendo libre, soberana e independiente, porque Nosotros Venceremos!!!.”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

El honor y el recuerdo de la memoria histórica nacional, será la mejor ofrenda para cada patriota en cuya acción heroica queda plasmada la entrega por la defensa de la integridad territorial, la soberanía, la dignidad y la independencia de la República Bolivariana de Venezuela, mostrada en la épica Batalla de los Puentes donde las fuerzas de la patria venezolana derrotaron al nefasto gobierno de Trump, a los lacayos al servicio del imperio, al genocida estado colombiano y su brazo paramilitar, así como a quienes pretendieron entrar en nuestro territorio a través de una acción vil de invasión contra nuestra patria.

En el marco del segundo aniversario de la Batalla de los Puentes del 23 de febrero de 2019, los hombres y mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela(PSUV) rendimos honor a quienes han entregado y arriesgado sus propias vidas por la defensa de la patria, sosteniendo altiva la bandera Bicentenaria del Campo de Carabobo, inspirados con la fuerza moral, el compromiso, la acción, el pensamiento supremo y de amor hacia la patria Venezolana por el Padre de la Libertad Suramericana SIMÓN BOLÍVAR y del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana y de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ.

Este glorioso momento es de reivindicación por la demostración en la defensa de cada puente fronterizo aquel 23 de febrero de 2019, contra las hordas invasoras, derrotándoles con valentía, firmeza y coraje como solo los patriotas venezolanos y las patriotas venezolanas saben hacer contra los enemigos de la vida, la paz y la libertad de los pueblos, recordando lo que hemos afirmado en otras ocasiones: “Nos ha tocado en más de una ocasión saber que camino escoger, y los que no tenemos nada lo único que podemos perder es nuestro pellejo defendiendo la patria, nuestra vida defendiendo la patria, y las veces que la patria nos llame, en las veces que nuestro pueblo lo necesite así sea con el último respiro ahí estaremos junto a nuestro pueblo, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, preservando la paz, nuestra soberanía y nuestra Independencia. Que la gloria deBolívar, del grande Bolívar que nos acompañe a todos, nos de fuerzas, que los débiles entiendan, que los tibios entiendan que cuando la patria está en peligro, lo único que no debe hacerse es dejar de defenderla, todas y todos estamos obligados a defenderla, esto no es un tema de chavistas nada más, es de todo un pueblo. Aquí habrá patria libre, patria para siempre como lo dice nuestro Comandante Hugo Chávez”.