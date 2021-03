PSUV conmemora Día Internacional de la Mujer

El Partido Socialista Unido de Venezuela, como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer, elaboró un documento para destacar y reconocer a las féminas que han aportado su grano de arena a las causas justas que buscan la igualdad, la solidaridad, las reivindicaciones laborales y la consolidación de un mundo plural y mejor para todos y para todas.

A continuación el documento íntegro:

Pronunciamiento del PSUV en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer

En el año del Bicentenario de la epopeya del Ejército Libertador en el Campo de Carabobo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, para honrar a las mujeres quienes han entregado sus vidas y sacrificado todo por la construcción de un mundo mejor y garantizar el nacimiento y sostenimiento de la República Bolivariana de Venezuela como Nación libre, independiente y soberana.

Esta fecha tiene su origen en la manifestación de miles de trabajadoras textiles un 8 de marzo de 1857 en Nueva York, EE.UU, en contra de las míseras condiciones laborales en las cuales ya el capitalismo las colocaba, procurando un recorte de su horario laboral y la supresión del trabajo infantil, pero también nos recuerda día que fueron calcinadas 146 mujeres trabajadoras por los dueños de la fábrica textil Cotton de Nueva York, eran mujeres peleando por sus reivindicaciones laborales.

A pesar de haber la ONU decretado el 8 de marzo como el día internacional de la mujer, la desigualdad y la inequidad se mantienen.

La Revolución Bolivariana desde su arribo al poder en 1999 de la mano del Comandante Hugo Chávez, enarboló la bandera de la promoción y defensa vehemente de los derechos de la mujer no solo con el andamiaje constitucional y legal construido en el proceso bolivariano, sino con políticas de protección así como de reconocimiento histórico de la lucha de las mujeres en la memoria nacional. Los revolucionarios y revolucionarias hacemos nuestra la palabra de nuestro Comandante de Todos los Tiempos, Hugo Chávez cuando afirmó: “Sin la verdadera liberación de la mujer, sería imposible la liberación plena de los Pueblos y un auténtico socialista debe ser también un auténtico feminista. La Revolución será Feminista o No Será” El Presidente Nicolás Maduro Moros al conmemorar esta fecha afirma: “La Revolución Bolivariana se ha encargado de reivindicar las gestas de las mujeres olvidadas por la historia. En honor a sus luchas a favor de la libertad, hoy reposan en el altar de los héroes, Matea, Hipólita, Apacuana y Josefa Camejo. ¡Mujeres que nos inspiran a continuar en batalla!”.

Quienes militamos en la causa por la vida y la construcción del Socialismo a la Venezolana, el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI desde el PSUV, rendimos honores a las mujeres del mundo, y en especial a la mujer patriota y antiimperialista quien ha sido protagonista de primera línea junto al pueblo venezolano y nuestras instituciones democráticas en la lucha y derrota continua de esta cruel y genocida agresión multiforme imperial que ha pretendido arrodillar nuestra Nación con sanciones, bloqueos y guerra económica, pero no han podido ni podrán, la mujer venezolana ha mostrando esa fibra libertaria propia de las heroínas de la patria que nos dieron independencia, soberanía y libertad.

Esta conmemoración es momento clave para ratificar nuestro absoluto compromiso en continuar promoviendo y defendiendo los derechos de la mujer a una vida libre y sin violencia, su empoderamiento y protagonismo así como su rol de preeminencia en todos los campos políticos, económicos y sociales de la República Bolivariana de Venezuela, con la impronta de una Revolución que se ha proclamado para siempre feminista y en defensa de sus derechos que no han sido concesión de gracia, sino fruto de una lucha histórica de profundas raíces libertarias y democráticas.

Gracias a la mujer venezolana hoy nuestra Patria lleva adelante una Revolución, porque la mujer es vanguardia, líder, guía, mujer resistencia, mujer batalla, es mujer victoria, porque con la valiente mujer venezolana nada ni nadie podrá vencernos.

A pesar de las dificultades, las amenazas y ataques imperialistas, la mujer venezolana no se ha rendido ni se rendirá jamás, representa al pueblo valiente y si la mujer venezolana no se ha rendido, aquí no se rinde nadie.

El reconocimiento a la mujer en el mundo debe ser todos los días del año, sobre todo a la mujer venezolana que resiste y lucha de manera incansable. Cuando la República Bolivariana de Venezuela es asediada, atacada y bloqueada criminalmente por el imperialismo, es la mujer venezolana la que recibe todas las cargas en la casa, en el hogar, en la calle, en el trabajo.

Valoramos profundamente de manera especial ese ejército de mujeres luchadoras, y defensoras del pueblo y patria que día a día dan su ejemplo de amor y lucha a través de su organización y lucha en las Unidades de Batallan Bolívar Chávez, las UBCH, como lideresas Jefas del destino de su comunidad, Calle, municipio, ciudad, del país todo y del Psuv, el partido del Comandante Chávez.

La mujer es vanguardia de la construcción del Socialismo Bolivariano asumiendo posiciones de primera línea en la batalla de nuestra patria por prevalecer y derrotar cada una de las aventuras imperiales y neocoloniales, siendo la palanca fundamental del desarrollo de un futuro de bienestar pleno para todos los venezolanos y venezolanas, así como la consolidación de la definitiva Independencia Nacional, como ofrenda en este año Bicentenario de la derrota antiimperialista en la Batalla de Carabobo.

El Libertador Simón Bolívar, lo dejó dicho para la posteridad de la siguiente manera: “… La mujer nos es muy superior al hombre… Dios la ha dotado de gran perspicacia y sensibilidad y ha puesto en su corazón fibras delicadísimas, cuerdas muy sensibles a todo lo noble y elevado. El patriotismo, la admiración, el amor, hacen vibrar esas cuerdas y de allí resulta la caridad, la abnegación y el sacrificio”.

Con nuestras mujeres patriotas como protagonistas de esta gesta heroica de lucha, resistencia y construcción del futuro nacional y de independencia absoluta para nuestra amada Venezuela, ratificamos al mundo nuestro grito glorioso que en esta patria con nombre y espíritu de mujer, que en cualquier circunstancia y en perfecta unidad de los patriotas y las patriotas, Nosotros y Nosotras Venceremos!!!

LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!!!

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela,

en Caracas, el 8 de marzo de 2021.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV