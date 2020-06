Psuv celebra el 199 aniversario de la Batalla de Carabobo

El Partido Socialista Unido de Venezuela, (Psuv), emitió un comunicado este miércoles, en ocasión de celebrarse el 199 aniversario de la Batalla de Carabobo en el país.

A continuación texto íntegro del comunicado:

El Partido Socialista Unido de Venezuela junto a todo el Pueblo de la Patria Bolivariana, celebra con júbilo los 199° de la Batalla de Carabobo, con la cual se selló nuestra Independencia Nacional como ejemplo de lucha incansable, irrenunciable y voluntad libertaria del Padre de la Libertad Suramericana SIMÓN BOLÍVAR, ejemplo que hoy nos sostiene en pie para defender en perfecta y armoniosa unidad Cívico-Policial-Militar de manera decidida, la soberanía e integridad nacional hoy amenazadas por el nefasto imperio estadounidense.

Con miras al Bicentenario de esta gloriosa fecha que fija la historia de la República Bolivariana de Venezuela, los hombres y mujeres del PSUV y su Juventud, la JPsuv rebelde y luchadora, nos unimos hacia el 2021 inspirados en la acción y pensamiento de nuestros Libertadores SIMÓN BOLÍVAR y HUGO CHÁVEZ para seguir sosteniendo la lucha por la defensa de nuestra Patria, cerrando filas en torno al conductor de Victorias y Comandante Presidente NICOLÁS MADURO MOROS, en aras de preservar incólumes las banderas de la paz y estabilidad

nacional que ondean hoy, casi 200 años después, gracias a su agudeza, inteligencia y valentía, derrotando en cada momento histórico a los violentos golpistas, los fascistas criminales, los traidores tarifados del imperialismo gringo, junto al pueblo venezolano en sólida unión Cívico–Militar-Policial.

En esta fecha heroica, quienes militamos en el Partido Socialista Unido de Venezuela y en su JPsuv, rendimos honores a los patriotas quienes con su espada y su sangre escribieron con voluntad de sacrificio y entrega de sus vidas la gloriosa página de la libertad e independencia de Venezuela, consagrada en el histórico Campo de Carabobo el 24 de junio de 1821.

Asimismo, reiteramos el llamado a mantenernos en alerta y vigilancia permanente, recordando el mensaje legado del Comandante HUGO CHÁVEZ FRÍAS cuando aquel 8 de diciembre de 2012 con visión premonitoria hacia el futuro nos afirmó: “Patriotas de Venezuela. Hombres y mujeres: rodilla en tierra, unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la Patria. No, no podrán, ante esta nueva circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas las patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la Patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es Unidad, Lucha, Batalla y Victoria!”

En esta hora de la patria, que exige lealtad absoluta de sus hijos e hijas, seamos implacables soldados de la defensa de nuestra integridad nacional derrotando a los traidores quienes pretenden destruir la República Bolivariana de Venezuela para entregarla a bastardos intereses imperiales.

La llama indómita de Carabobo sigue inflamando nuestros pechos para continuar junto al glorioso y ejemplar pueblo venezolano labrando victorias en la tarea histórica de construir y consolidar la Patria Socialista como única vía de salvación de la humanidad así como de edificación de un modelo justo, equitativo, libre y democrático en la República Bolivariana de Venezuela.

LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!!!

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, VIVIREMOS Y VENCEREMOS!!!

En Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil veinte, a los 21° de la Revolución Bolivariana.

“Pedimos a Dios que nos de unidad que del resto nos encargamos nosotros”.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA