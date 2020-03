Protestas convocadas por la oposición se convirtieron en un negocio para ellos

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, aseguró este martes que las protestas convocadas por la oposición venezolana se han vuelto para ellos un negocio.

“Convirtieron la protesta en un negocio, hacer manifestaciones, anunciar manifestaciones, para ellos es un negocio que no se lo tienen que rendir a nadie. No han podido aclarar lo de la ayuda humanitaria. Los hechos de corrupción son enormes. La violencia es un negocio y por eso Juan Guaidó no afloja la Asamblea Nacional”, expresó Cabello.

Las declaraciones las hizo el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), durante la movilización que se llevó a cabo por parte de la tolda roja hasta el Palacio Federal en defensa a la ANC.

En ese sentido, recalcó que entre los hechos de violencia recientes se encuentra el incendio registrado el pasado sábado en los depósitos del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Filas de Mariche, estado Miranda; en el que se afectó solo dos de los procesos del sistema electoral venezolano: el proceso de inventario y el proceso de producción de maquinas.

“El incendio en Los galpones del CNE tiene que ver para crear el ambiente necesario para movilizar a su gente. Ni con actos de terrorismo pudieron. Ni con las amenazas. Al final, hoy a las nueve de la mañana instalaron un acto en Las Mercedes. Ellos saben que para al centro de Caracas. es un territorio de paz”, haciendo referencia a la movilización que había convocado Guaidó este martes en Chacaito.

Al respecto, aseguró una vez más que la oposición venezolana no cuenta con capacidad de movilización, debido a que la división entre ellos es de una magnitud que no pueden marchar juntos.

“No tienen capacidad de movilización, aprendieron un caletre del cese de usurpación, más nunca lo nombraron. Eso es lo que causó una gran división, que son incapaces de marchar juntos”, concluyó.