Protestas antirraciales en EE.UU. dejan más de 60 detenidos

Las autoridades estadounidenses detuvieron este martes a más de 60 manifestantes en la ciudad de Brooklyn Center, estado de Minnesota, Estados Unidos, durante la tercera noche consecutiva de protestas tras la muerte del afroamericano Daune Wright a manos de la policía.

Los manifestantes, en número de entre 800 y 1.000 personas, fueron reprimidos con granadas de humo y gases lacrimógenos, pese a lo cual, se reportaron enfrentamientos con la fuerza pública en varios puntos de la ciudad, enclavada a unas 10 millas de Minneapolis, capital del estado.

En la propia jornada, las familias de George Floyd y de Daunte Wright se unieron para pedir el fin de la violencia policial y el racismo en Estados Unidos. "El mundo está traumatizado de ver a otro afroestadounidense siendo asesinado", dijo Philonise Floyd, hermano de George, durante una conferencia de prensa.

Daunte Wright, de 20 años, murió el 12 de abril después de que una oficial de la policía le disparara supuestamente de manera "accidental".

La justificación esgrimida por la fuerza pública para tal calificación es que la agente que disparó, llamada Kim Potter, confundió su pistola taser con su arma de fuego, con la que finalmente disparó.

El abogado de las familias de Floyd y Wrigth, Jeff Storms, refutó tales alegaciones, señalando que "un accidente es derramar un vaso de leche, no es un accidente sacar un arma. No es un accidente apuntar a alguien con un arma, tampoco lo es ignorar el hecho de que lo que tienes en la mano no pesa lo mismo que una pistola taser".

El alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, decretó el estado de emergencia y el toque de queda para impedir las protestas.

Las manifestaciones se producen en medio del juicio del exoficial Derek Chauvin acusado de asesinar al afroamericano George Floyd en Mineápolis en mayo pasado.