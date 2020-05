Protectorado del Táchira enfocado en mejorar servicio eléctrico en la entidad

San Cristóbal, 08 de mayo de 2020.- Atendiendo las dificultades registradas en la prestación del servicio eléctrico en el estado, el Protectorado del Táchira ha asumido una serie de funciones, para mitigar los cortes de energía y favorecer de esta manera a la población.



El Protector Freddy Bernal informó al respecto, que el problema es complejo, no obstante, afirmó que se cumplen esfuerzos enormes para garantizar una administración más justa para el estado.



En este sentido, señaló que fue nombrado Gustavo Rosario, como Autoridad Única Eléctrica, para establecer un trabajo coordinado de manera directa con el Ministerio en Caracas.



Durante su intervención Rosario apuntó que las sanciones impuestas por Estados Unidos, dificultan la adquisición de los repuestos requeridos, para hacer los trabajos de mantenimiento en las plantas termoeléctricas ubicadas en Barinas, Mérida y Táchira.



Aunado a ello, la extensión del período seco ha impactado de manera negativa en las hidroeléctricas, las cuales no están generando electricidad porque las represas no cuentan con el nivel de agua mínimo requerido, para hacer funcionar las turbinas.



A Rosario le acompañarán el exgerente regional de Corpoelec, Carlos Sánchez, como Asesor Mayor, así como también dos jóvenes ingenieros, quienes estarán al frente de las Jefaturas de Distribución y Generación de electricidad.



Bernal enfatizó que, a corto plazo, ellos cumplirán la tarea de coordinar de manera eficaz, la armonización de los horarios del plan de carga de energía eléctrica, para que la población conozca los horarios de distribución del servicio en sus comunidades.



El vocero explicó que el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Freddy Brito, se encuentra activo de manera permanente en los estados Táchira y Mérida, para encabezar los trabajos que permitirán la optimización del servicio en la región andina del país.



Por otra parte, el Protector dijo que solicitó al nivel central, operativos especiales de distribución de gas doméstico, para que los tachirenses tengan la garantía de ese rubro y puedan cocinar sin depender de las hornillas eléctricas.