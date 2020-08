El Protector del estado Mérida Jehyson Guzmán, tras efectuarse los chequeos primarios, se mantiene a la espera de la obtención de resultados de la prueba PCR de COVID-19

En la transmisión del espacio radial “Patria Que Lucha” #167, de éste jueves 27 de julio, informó que se encuentra cumpliendo con los protocolos de seguridad luego de padecer una sintomatología que pudiera estar ligada al coronavirus.

“Ya me he hecho las pruebas covid, estoy a la espera de resultados, de manera voluntaria me he aislado, de manera inmediata, para no ser un foco de contagio ni de contactos con personas sanas”, anunció Guzmán.

Detalló que los dirigentes de la revolución por su constante labor en el territorio no son ajenos a los riesgos y padecen las dolencias que afectan al resto de la población. “A nosotros en la política también nos duele la cabeza, nos da fiebre, nos da gripe, nos da covid”, agregó el Protector.

Recordó Guzmán la pérdida física del dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y jefe del gobierno del Distrito Capital, Darío Vivas, por complicaciones derivadas del contagio por COVID-19, “Ahí está, perdimos la vida de nuestro hermano y amigo Darío Vivas, nosotros necesitamos cuidarnos”.

El Protector de Mérida añadió que son reforzadas las medidas preventivas del COVID-19 en la entidad, y reiteró que debe asumirse con responsabilidad, llamó a la colectividad a no bajar la guardia en lo referente al cuidado y protección estricta durante la actual semana de cuarentena flexibilizada.