No hay campaña sin promesas. A estas les ponen nombres que asustan. Plan quinquenal, proyecto binario, programa sinérgico. Nadie titula “Promesas” sus promesas. Ni locos. No crean que los únicos en ofrecer paraísos son los populistas. En su campaña de 1932, conscientes de los estragos que había causado la guerra en el género masculino teutón, Hitler prometió que cada mujer alemana tendría un marido, por lo menos. Muchos años después, el doctor Rafael Caldera ofreció crear el “banco del amor”. Ganó y el amor siguió desbancado, gracias a Dios.

Prometer no cuesta nada. Una de las ventajas de la promesa es que no hay obligación de cumplirla. Un ex dirigente de URD, Montiel Ortega, en una calurosa campaña, prometió bajarle dos grados de temperatura a la isla de Margarita. Los ñeros celebraron la oferta pero no la compraron. Ya venían de cruzar el puente Margarita-tierra firme que Luis Herrera Campíns les prometió y nunca cumplió. La autopista Caracas-Oriente ningún gobierno la ha concluido porque, como promesa, es una mina de votos. Las promesas no se matan.