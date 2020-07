Prohíben traslado funerario entre municipios por COVID-19

El Protector del Táchira, Freddy Bernal, alertó a la población que en caso de registrarse algún fallecimiento por COVID-19, no será permitido el traslado funerario entre municipios.



En este sentido, aclaró que la sepultura de alguna persona víctima por coronavirus, deberá realizarse en el municipio donde ocurra su deceso, a través de los protocolos establecidos a escala internacional.



Bernal también mencionó que no será permitido actos velatorios de familiares y amigos, por cuanto solo podrán estar las autoridades competentes, debidamente identificados y protegidos con los trajes especiales de bioseguridad.



No obstante, señaló que, si los familiares de la persona fallecida lo desean, podrán hacer la cremación del cuerpo en el municipio donde ocurra la muerte y hacer el traslado de las cenizas en sus respectivas cajas.



El vocero apuntó que si alguna persona fallece por otra causa que no sea la COVID-19, si será permitido el traslado intermunicipal, más no entre estados.



De la misma manera, el Protector manifestó que, por motivos de seguridad, será prohibido el traslado de víctimas desde el extranjero hacia Venezuela, salvo que los restos sean traídos cremados y en sus respectivas cajas.