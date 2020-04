Productores agrícolas de Tubores realizan donación a centros de salud

Este jueves 16 de abril, los productores agrícolas del estado Nueva Esparta pusieron de manifiesto su solidaridad en tiempos de pandemia, a través de una modesta donación de varios sacos de legumbres y verduras para los pacientes y personal médico perteneciente a los Centros de Diagnóstico Integral de la isla.

La información, publicada por el jefe político de la revolución en la entidad, Dante Rivas, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter: @DanteRivasQ, detalla que los productores del sector Hato Orinoco, ubicado en Punta de Piedras, municipio Tubores, hicieron la entrega de estos insumos, con la intención de apoyar a quienes hoy ponen todo de su parte para luchar contra el COVID-19.

Al respecto, la ama de casa Gladys Hernández, residente del sector Las Mercedes, ubicado en el municipio José Celedonio Tubores expresó que: “Únicamente con acciones solidarias y de apoyo al prójimo los venezolanos y la humanidad, podrán salir bien librados del reto que hoy representa, mantenerse a salvo de un virus tan nocivo y contagioso”.

Por su parte, Carlos Ramírez, quien se dedica a la economía informal en la misma jurisdicción, afirmó: “Las muestras de solidaridad hay que destacarlas, yo también he recibido gestos por parte de mis amigos y vecinos, pues saben que producto de la pandemia me la he visto bastante difícil, por eso creo que la empatía lo cambia todo y que por eso dicen que a este virus, lo mata la solidaridad”, acotó.