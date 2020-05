Producción de las empresas básicas se ha incrementado en medio de la cuarentena

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció que en plena cuarentena social, colectiva, voluntaria y radicalizada se ha registrado un crecimiento en la producción nacional gracias al esfuerzo de la clase trabajadora.

“Tenemos números altos, eso es una muy buena noticia. Hasta en eso, el modelo socialista está por encima de otros modelos; seguimos produciendo ante las adversidades”, precisó.

Añadió que en la actualidad se demuestra en el mundo que “sin la clase obrera no hay economía, no hay producción y no hay nada”.

El Mandatario Nacional reiteró que “entre cuarentena y producción, no hay contradicción”, tras destacar que ante la situación por el nuevo coronavirus, los trabajadores y trabajadoras del país acuden a sus puestos de trabajo acatando las medidas de seguridad, tanto para el ingreso a la industria como para el retorno a sus hogares.

A través de una comunicación vía videoconferencia con el Estado Mayor de la Clase Obrera de Guayana, los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) ratificaron su compromiso con elevar la producción y la eficiencia pese a la pandemia.

La jornada de trabajo formó parte de la conmemoración del Día del Trabajador y la Trabajadora este primero de mayo.