Problemas de Venezuela deben ser resueltos en el país sin injerencia

“Uno de los atributos de la soberanía es la jurisdicción y eso está contemplado en el artículo 1° de nuestra Constitución, el cual hace referencia a la Inmunidad de Jurisdicción, eso quiere decir que las cuestiones de interés público deben ser resueltas por nuestros tribunales de acuerdo con nuestras leyes”, aseguró el historiador, abogado, humorista y ensayista Luis Britto García.

Durante su intervención en el programa Aquí con Ernesto, conducido por el periodista y ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el también profesor universitario y caricaturista, expresó que desde la época del Libertador, Simón Bolívar, se ha dado esa discusión, y es que los asuntos de cada país se solucionan en su nación bajo sus leyes.

“En un momento el Libertador tuvo una disputa con agentes de Estados Unidos (EE.UU.), ya que metía contrabando de armas a favor de los realistas y al momento de ser descubiertos quisieron juzgarlos con los tribunales de aquel país y Bolívar le dijo que no, que de ser capturados en territorio venezolano, es aquí donde deben de ser juzgados”, eso siempre ha pasado, indicó.

El guionista y dramaturgo señaló que en el pasar de sus años ha sido un gran explorador, ya que se ha permitido ahondar en las diferentes áreas que se le ha permitido: “Siento que la vida es muy corta para encajonarse en una sola dirección y dejar cantidad de mundos inexplorados y es por ello que entre otras cosas me he dedicado a la exploración submarina”.

Precisó que para el año 2018 ya contabilizaba 86 obras literarias en las que se incluía, libros, novelas, ensayos de sociopolítica, libros de cuentos, guiones cinematográficos filmados y obras de teatro representadas.

Britto García sostuvo que hablar de sus artículos periodísticos era algo extenso, ya que inició a publicar regularmente desde los 14 años de edad y desde entonces no he parado “entonces tengo que hacer un cálculo aproximativo a uno o dos artículos por semana según las diversas colaboraciones, pero estoy casi seguro que son varios miles”, dijo

Asimismo, detalló que es un poeta “encapillado, leo y escribo poesía, pero solitario (…) he participado en el Festival de Poesía de Medellín y allí he leído cantidad de mis textos, pero no he querido publicar, creo en que todas las demás partes de la literatura uno se puede defender con la técnica, pero la poesía es la iluminación o nada”.