El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, reiteró este domingo que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU), con el apoyo de la oligarquía colombiana se está planificando desde hace tiempo un atentado con el fin de asesinarlo y acabar con la Revolución Bolivariana.

"Hay la decisión en el Norte, y en Colombia por parte de la oligarquía, de asesinarme y de asesinar al Alto Mando Político Militar de esta Revolución. Ya lo han intentado, era el objetivo del intento de golpe de Estado del 30 de Abril", denunció, en el pograma Aquí Con Ernesto, conducido por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas.

El Jefe de Estado aseguró que son extremistas los que gobiernan en ambos países, tanto en la Casa Blanca y en la Casa de Nariño. "Esa decisión fue tomada, el 04 de agosto de 2018, cuando los bombazos, los drones, donde capturamos a todos los actores materiales, los autores intelectuales quedaron develados”, agregó.

Señaló que durante una entrevista a Elliott Abrams, este dijo ante el Congreso de Estados unidos que "iban a eliminar a Maduro antes de diciembre. La palabra eliminar en la boca de un halcón, con antecedentes criminales como Elliott Abrams, no puede ser tomada como un juego. Es un plan y tienen una oficina solo para Venezuela, el objetivo es acabar con el liderazgo que yo represento”, dijo.

El Mandatario resaltó que estas acciones en su contra le han dado más fuerza de batalla, “nunca voy a traicionar a este pueblo, nunca me voy a rendir. Vamos a seguir adelante y hemos demostrado los creyentes, yo como cristiano, que con la protección de Dios y la voluntad del pueblo, nosotros saldremos adelante y venceros todas las amenazas, todas las triquiñuelas, complots y conspiraciones”, aseguró.

Aseguró que durante los 2.725 días que ha estado al frente del Gobierno desde el año 2013 se ha enfrentado a innumerables ataques y agresiones con el fin de derrocarlo, pero se ha mantenido trabajando con entusiasmo para favorecer al pueblo.

“Han sido 2.725 días de acoso, de agresiones, de manipulaciones. No he tenido un solo días sin la agresión del imperialismo y de la derecha fascista, y siempre me han visto con una sonrisa y con ánimo. No he tenido días malos porque siempre estoy dispuesto a luchar”, subrayó.

El Mandatario recalcó que “cada día debe ser el mejor día, de ánimo, de batalla y debemos preguntarnos qué puedo hacer hoy que ayer no hice, qué puedo hacer por la patria y por la revolución”, reflexionó.