Presidente Maduro felicita a movilización popular tras conmemorar 31 años de El Caracazo

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó este jueves al pueblo de Venezuela, al conmemorar mediante una gran movilización, los 31 años de El Caracazo, día en que los venezolanos manifestaron masivamente su rechazo al neoliberalismo.

"Felicito la hermosa marcha de nuestro pueblo que salió a las calles de Caracas a conmemorar los 31 años del Caracazo y a decirle NO al neoliberalismo, NO al capitalismo y NO al intervencionismo del imperio yankee. Estamos de pie, en lucha y victoria. ¡Viva Venezuela!", escribió Maduro en su cuenta de la red social Twitter.

Este jueves, las fuerzas revolucionarias del país, junto a los integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el Gran Polo Patriótico (GPP), lideraron una marcha denominada, El Mundo contra el Neoliberalismo para conmemorar los 31 años de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989, cuando el pueblo protestó en contra de las políticas neoliberales de Carlos Andrés Pérez, dictadas por el gobierno estadounidense a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.