El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este martes una nueva campaña orquestada por la oposición venezolana dirigida por Ramón Guillermo Aveledo, para suspender las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre.

El Jefe de Estado durante la jornada con el sector educativo del país,donde anunció el inicio del año escolar en su modalidad a distancia, aseguró que Ramón Guillermo Aveledo, forma parte de este sabotaje electoral.

"Ramón Guillermo Aveledo está dentro del grupo que quiere suspender las elecciones, es imposible porque es tajante, para garantizar la renovación del poder Legislativo", denunció, al tiempo que recordó que las elecciones parlamentarias deben realizarse por mandato constitucional.

Por otra parte instó a los sectores de oposición del país a no politizar el tema del regreso a clases, "no es lo mismo el proceso electoral que se llevará a cabo en diciembre que el regreso a clases, no politicen las decisiones del Ejecutivo nacional", exhortó Maduro a la dirigencia opositora.

“El 5 de Enero del año 2021 ahí estará, en el Palacio Federal Legislativo, la nueva Asamblea Nacional elegida por el voto del pueblo de Venezuela”, sentenció el Presidente.

Explicó que desde algunos sectores de la oposición se toma como argumento el tema de la pandemia para suspender las elecciones, "Aveledo representa a un sector pequeño de la oposición quieren suspender las elecciones parlamentarias. Llamaron a un debate para manipular", apuntó.

Aseguró que ir a votar el 6 de diciembre es la cosa más segura que se puede hacer, pues se van a tomar todas las medidas de bioseguridad pare prevenir el coronavirus.