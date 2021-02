Presidente de México pide respeto a EEUU

"Es un asunto de las políticas de cada país, de cada nación, somos libres y soberanos, somos independientes. Entonces, nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos de América, no nos metemos, y de ninguna nación del mundo porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos, además sería violatorio de la Constitución", subrayó.

El 23 de febrero, la Cámara de Diputados de México aprobó por mayoría una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que dará prioridad a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), antes que las empresas generadoras privadas, en el suministro de energía a la red nacional. Sin embargo, la discusión continúa en lo particular.