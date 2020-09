Este viernes, el abogado Carlos Huerta presentó una denuncia por falsedad contra el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en relación con el caso del controvertido músico Richard 'Swing' Cisneros, que ha provocado una crisis política en el país suramericano.

Huerta presentó la denuncia ante la Fiscalía de la Nación, y en ella acusa a Vizcarra de cometer los delitos de falsedad, aprovechamiento de cargo público y encubrimiento, según reportó RPP Noticias.

La continuidad de Vizcarra en la presidencia está en vilo, tras la aprobación en el Congreso de una moción de vacancia que busca destituirlo por 'incapacidad moral permanente'.

Las visitas de 'Swing' a Palacio

El mandatario está siendo investigado tras la difusión de una conversación privada que sostuvo con la secretaria general del Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la exasistente administrativa de Palacio, Karen Roca Luque. En el audio, que fue revelado por el congresista Edgar Alarcón, se escucha cómo planifican las respuestas que darán a la Fiscalía sobre las visitas que hizo 'Swing' Cisneros a la sede presidencial.

"¿Me he reunido con Richard 'Swing'? Sí. ¿Cuántas veces? Cinco veces, definitivamente no. Lo que me acuerdo será un par de veces", dice allí Vizcarra sobre el recuento de visitas de Cisneros al Palacio de Gobierno. En la grabación, el mandatario le dice a sus colaboradoras: "En una investigación estamos todos involucrados, salimos todos en conjunto".

Cisneros, a su vez, está siendo investigado por las autoridades peruanas por presuntas irregularidades en contratos con el Ministerio de Cultura por un monto cercano a los 50.000 dólares. El más polémico de ellos se habría suscrito en abril de este año, en plena pandemia del coronavirus, cuando esa cartera contrató al músico para dictar una serie de conferencias virtuales, de carácter motivacional y dirigidas a trabajadores del sector.

Respuesta de Vizcarra

Por su parte, Vizcarra dijo este viernes que fue una persona de su "entera confianza" quien grabó la conversación con sus colaboradoras. Y afirmó que en el audio "no se habla absolutamente de nada ilegal".

"Le dimos [al Ministerio Público] todos los registros de ingresos al Palacio de Gobierno, se llevaron la información recogida y todas las computadoras, todo está en manos de la Fiscalía", aseveró el presidente.

Este mismo día, el Congreso aprobó en su contra una moción de vacancia, con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Necesitaba el respaldo de 52 legisladores para ser admitida y llevada a debate y a una posterior votación, paso que deberá ocurrir en los próximos 3 a 10 días.

El Congreso necesita 87 votos, de un total de 130 parlamentarios, para destituir a Vizcarra, que carece de partido y bancada.