Prepara un esponjoso bizcocho a base de yogurt

No es necesario que seas todo un chef para preparar delicias, con esta receta que te mostraremos a continuación podrás realizar un delicioso bizcocho de yogur que además te quedará bien esponjoso.

Ingredientes:

1 yogur (natural, de limón, de frutos del bosque, etc.)



1 vaso de yogur de aceite de girasol



2 vasos de yogur de azúcar (yo suelo echar 1,5 porque no me gusta que el bizcocho quede demasiado dulce)



3 vasos de yogur de harina de trigo repostera



3 huevos grandes (o 4 pequeños)



15 gr. de polvos Royal (o bien, la misma cantidad de bicarbonato más una cucharadita de zumo de limón)

1. Precalienta el horno a 200ºC con calor arriba y abajo.

2. En un bol, empieza batiendo con unas varillas las yemas del huevo junto con el yogur, el azúcar y el aceite de girasol. En un cuenco aparte, bate las claras a punto de nieve.

3. Batir por separado las yemas y las claras es fundamental para conseguir un bizcocho esponjoso casero. Añade las claras al bol principal y vuelve a mezclar.



4. Cuando tengas una crema con el azúcar totalmente diluida, añade en tandas la harina mezclada con la levadura y sigue batiendo con las varillas.



5. No pares de batir hasta que no tengas la harina perfectamente integrada. Entonces, vuelca la masa en un molde para bizcochos* bien engrasado (con aceite y una capa fina de harina por encima).

6. Para conseguir un bizcocho de yogur esponjoso, el bicarbonato de los polvos Royal (impulsor químico, mal llamado levadura) tiene que reaccionar durante los primeros minutos de cocción con una temperatura alta.

7. Para eso, introduciremos el molde en la parte media-alta del horno cuando éste haya alcanzado la temperatura de 200ºC, y en ese mismo momento, la bajaremos a 180ºC.

8. El tiempo de cocción total es de en torno a 50 minutos, pero conviene estar vigilante, ya que cada horno tiene sus propias normas del juego. Yo suelo apagar el horno a los 40 minutos, y lo dejo 20 minutos más con la puerta cerrada. Luego, abro la puerta y dejo que el horno se enfríe con el bizcocho dentro.