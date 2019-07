Prepara un delicioso Flan de café

2 Vierta 1/2 taza de azúcar en una olla pequeña; colocar a fuego medio; Sin moverlo demasiado.Cuídalo para que no se queme. Una vez que se derrita, retire del fuego para que no se oscurezca;Si lo hace, tendrá un sabor amargo. Vierta rápidamente en el molde que utilizará para el flan.Distribuye el caramelo uniformemente hasta que cubra el fondo y los lados. Ten mucho cuidado para no quemarte.