Prepara ricos cócteles sin alcohol para este fin de semana

Aunque algunos digan que estos son sólo para mujeres, nadie puede negar que a todos nos cae bien un buen coctel de vez en cuando. Son deliciosos, relajantes y perfectos para disfrutar en compañía de tus amigos, familia y, ¿por qué no? solo/a y en la comodidad de tu casa.

Para hacerlos aptos para todos en casa puedes aprender a preparar todos estos y si gustas, añadirle alcohol para darle un toque un poco más adulto. Algo que si es seguro es que a todos les encantarán.

1. Sangría sin alcohol

La sangría es un coctel muy especial porque no solamente tienes un delicioso líquido frutal, además tienes pedacitos de fruta que morder y es realmente refrescante en una tarde de verano. Dale el gusto s todos de probar esta diferente, pero también deliciosa receta sin alcohol.

Ingredientes

2 tazas de agua hirviendo

2 bolsas de té negro

2 palitos de canela

1/2 taza de azúcar

3 tazas de jugo de granada

1 taza de jugo de naranja

1 limón, cortado en rodajas

1 lima, cortada en rodajas

1 manzana, picada en cuadritos

3 tazas de agua carbonatada

Cómo prepararla

1. Coloca las bolsas de té y la canela en el agua hirviendo. Deja que reposen durante 5 minutos.

2. En una jarra grande, coloca toda la fruta picada y vierte el agua con el té y la canela. Colócala en el refrigerador durante al menos 1 hora.

3. Antes de servir viértele el agua carbonatada y algunos hielos.

2. Margarita Virgen

Esta es una de las grades favoritas para muchos y es por su sabor acidito que va muy bien con el tequila. Pero esto no significa que no puede ser para todos, sobretodo para aquellos que aún están muy pequeños o para los que no se llevan bien con el tequila. Esta sencilla receta hará que todos puedan disfrutarla sin problemas.

Ingredientes

Pedacitos de limón, para decorar

Azúcar, al gusto

3/4 taza de jugo de limón

3/4 taza de jugo de naranja

2/3 taza de jugo de toronja

4 tazas de hielo

Cómo prepararla

1. Escarcha vasos con azúcar.

2. Coloca todos los ingredientes en la licuadora y licúa hasta que se forme un frappé. Sirve en los vasos escarchados.

3. Hocus Pocus

Esta bebida es tan mágica como su nombre. Ahora que nos acercamos a las fechas de las fiestas de Halloween, es importante tener algunas opciones por si organizas alguna fiesta o te invitan a una. Esta coctel es perfecto para darle ese toque misterioso y temático a una de estas fiestas y además es delicioso y frutal.

Ingredientes

1 1/2 tazas de jugo de piña

1/4 cucharadita de extracto de almendra (o 1/2 taza de ron si lo quieres con alcohol)

1/4 cucharita de extracto de coco

3 gotas de colorante vegetal rojo

2 gotas de colorante vegetal amarillo

750ml de jugo de uva (o vino blanco)

Arándanos (opcional)

2 cucharadas de azúcar

Cómo prepararlo

1. Mezcla todo en un gran tazón y coloca un cucharón para que cada quien se sirva al gusto.

4. Mojitos de Pepino

El mojito es uno de mis cócteles preferidos por su sabor fresco y delicioso. El problema es que tomar muchos de estos significa consumir grandes cantidades de azúcar y calorías gracias al ron. Hacer éste apto para todos, también hace que puedas disfrutar de ellos sin tanta culpa. El extra de esta receta es el sabor del pepino, que le dará aún más frescura a este rico cóctel.

Ingredientes

Jugo de 1/2 limón

1/2 limón, cortado para decorar

Hojas de menta o yerbabuena

1 cucharada de azúcar o stevia

1/2 pepino, hecho puré

3/4 taza de agua carbonatada

Cómo prepararlo

1. Coloca el azúcar en un vaso de vidrio, agrega el jugo de limón y unas cuantas hojas de menta. Con ayuda de un palo de madera muele las hojas contra el azúcar para que suelten su sabor. Agrega el puré y el agua carbonatada y bate un poco.

5. Arizona Sunset

Si te gustan las bebidas dulces ésta es para ti. Es perfecta para consentir a los pequeños después de un largo día o a ti mismo/a también después de un largo día. Además es muy refrescante para esas tardes calurosas.

Ingredientes

Hielo

Granadina

1 taza de Sprite

1 taza de jugo de naranja

Cerezas Maraschino, para decorar

Cómo prepararlo

1. Coloca hielo en dos vasos y agrega un poco de granadina en cada uno.

2. En un tazón mezcla el jugo y el Sprite y distribúyelo entre los dos vasos.