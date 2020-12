Un vehículo explotó en la ciudad estadounidense de Nashville, el estado de Tennesseeen, lo que fue posiblemente "un acto intencionado", según comunicó la Policía local este viernes.

Según la televisión NBC, tres personas resultaron heridas en la explosión. Los heridos están hospitalizados, precisó el medio.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar cerca de la Segunda Avenida y la calle Commerce alrededor de las 6:45 a.m. hora local (12:45 GMT) e intentaron apagar el fuego, según reportó el portal de noticias the Nashville Tennessean.

Footage from the scene on 2nd Ave North as multiple agencies continue to work and investigate an explosion from earlier this morning. pic.twitter.com/5g40RhwNNl

— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020