Portaviones de EEUU registra 100 contagios por Covid-19

El capitán del portaviones de Estados Unidos Uds Teodore Roosevelt atracado en Guam, reportó este miércoles un brote masivo de Covid19 en 100 tripulantes de un total de cinco mil hombres a bordo.

Como medida de seguridad evacuaron a unas 3.600 personas para aislarlas en Cuarentena una vez en tierra, dejando fuera de servicio al buque, hecho que no acontecía desde la Segunda Guerra Mundial.

El brote inició el pasado 24 de marzo cuando se detectaron los tres primeros casos de coronavirus lo que se ha acelerado poniendo en situación de riesgos a la tripulación.

Ante la evacuación, solo el 10% permanecerá activo, lo que representa unas 400 personas para mantener el reactor nuclear, seguridad y mantenimiento básico del buque de guerra.

En memo dirigidos a líderes de la marina, el capitán Brett Crozier explicó, que "no estamos en guerra. Los marineros no deben morir. Si no actuamos ahora, no estamos cuidando adecuadamente nuestro recurso más valioso: nuestros marineros", cita They Asociated Press.

Un oficial de la Marina indicó que el comandante del Roosevelt busca que la Marina disponga de más viviendas aisladas para su tripulación, por 14 días, ya que el espacio en el barco es limitado e impide realizar una correcta cuarentena.

Por otra parte el Pentágono notificó EEque hasta el 31 de marzo existen 673 casos de Covid19 positivos en el Ejército, 174 más en comparación con la semana anterior.