Sincerar los costos y estratificar los subsidios de los servicios públicos en Venezuela, será una tarea a evaluar por la Asamblea Nacional que se constituirá en enero del próximo año.



Así lo planteó el constituyente Julio García Zerpa, quien señaló que el subsidio deberá depender de los ingresos familiares de cada hogar, por lo que habrá la necesidad de hacer un estudio casa por casa.



Relató que existe un precedente importante que pudiera servir como ejemplo, tal es el caso del subsidio de la gasolina, el cual se encuentra de alguna manera, estratificado.



García Zerpa argumentó que el pago actual que realizan las personas por la prestación de servicios públicos como el de la energía eléctrica, no cubre ni siquiera para hacer el pago de nómina del personal que labora en Corpoelec.



De igual manera, manifestó el también candidato a la Asamblea Nacional por el circuito 4 del estado Táchira, que debe reinar la sindéresis para hacer un uso racional y eficiente de los servicios.



“Erróneamente, en muchas casas se dejan encendidas las luces cuando no es necesario y esto sucede porque el servicio prácticamente no tiene ningún costo, pues es subsidiado por el Estado”, señaló.



Ante esto, invitó a la ciudadanía a ser más conscientes al momento de hacer uso del servicio de energía eléctrica, tanto en sus casas como en sus lugares de trabajo.



Julio García Zerpa también hizo referencia al servicio del gas doméstico, el cual es también costeado por el Gobierno Nacional y el valor que pagan las personas, es para cancelar el flete desde el estado Anzoátegui hasta la región andina.



En tal sentido, señaló que es necesario establecer una tarifa justa para regularizar el desenvolvimiento de los servicios, lo cual redundará en una mejor calidad en aras de favorecer a la población.