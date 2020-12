El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo este martes que el Plan 200 Carabobo tiene como meta recuperar los equilibrios de la vida social, política, familiar, comunitaria y económica del país.

Explicó que el objetivo es asumir la construcción de 200 ciudades socialistas, para atender necesidades prioritarias del pueblo ante la cruel guerra multiforme a la que ha sido sometido. trazar “metas claras” para recuperar la vida social, política, comunitaria, familiar y económica del país.

En ese sentido, instó a la nueva Asamblea Nacional -una vez instalada- se aboque “al tema de las leyes, los derechos y deberes, el poder del pueblo (…) y estructura para su conformación, para recuperar los equilibrios de la vida”.

En un encuentro de trabajo con los gobernadores y alcaldes bolivarianos, en el marco de la presentación del “Plan 200 Carabobo”, Maduro cuestionó que el Sistema Eléctrico Nacional este año ha recibido más de dos mil ataques. Ha sido una resistencia heroica, igual que el servicio de agua y el sistema de producción y distribución del gas”, sentenció Maduro.

“Tenemos que consolidar todos los servicios públicos de todo el territorio nacional”, dijo Maduro al explicar que el Plan 200 Carabobo debe ser un plan claro de las prioridades, las políticas, metas y tareas diarias que debemos cumplir para no perder el tiempo”.

“El Plan 200 es un nuevo esfuerzo superior para establecer una agenda vinculada de todos los lideres que tienen tareas de mando directo”, resaltó Maduro.

Destacó que “la agenda de cada quien (gobernador, alcalde) debe estar establecida en base a esto, no acostumbrarse a gobernar con ruedas de prensa para creer que se está gobernando. Hay que acostumbrarse a gobernar con una agenda estratégica clara, no hay que acostumbrarse al tareísmo decía Chávez”.

Asimismo, el presidente Maduro comentó que durante el mes de diciembre el comercio se quintuplicó con el fenómeno de la dolarización. En este sentido, aclaró que no se trata de la dolarización de la economía porque la economía – aseguró- se debe recuperar.

“Se trata de un fenómeno de esta época histórica”, dijo el Jefe de Estado.

Dijo además que en la actualidad, el 70% del parque industrial entregado a los gobernadores tiene altos niveles de producción para sus regiones y para el país.

Presupuesto Federal de Gobierno

Maduro, quien dijo esperar una mejoría sensible del tema inflación en el año 2021, anunció el presupuesto para Gobernaciones y Alcaldías del año próximo, el cual asciende a 71 billones 265 mil 227 millones de bolívares, y se empezará a aportar la primera quincena de enero.

“Tenemos que controlar la inflación y avanzar aún más e iniciar el primer año de crecimiento económico. Esa es la aspiración para el año 2021. Mejorar los ingresos y avanzar en la batalla contra la inflación inducida”.

Captura

El Jefe de Estado anunció que en las últimas horas fue capturado Víctor Estúpiñan, integrante de la Operación Boicot y terrorista del Ríohacha.

Asimismo, informó que la Policía Nacional Bolivariana ofrece una recompensa de 500.000 dólares a quien ofrezca información sobre los participantes en la Operación Boicot.

Denunció que Leopoldo López, desde España y bajo la protección de la derecha española, está al frente de una nueva acción terrorista en contra de Venezuela.

“Hay cosas que tenemos en las manos y que vamos a mostrar en los próximos días”, dijo Maduro al tiempo que solicitó al Canciller (Jorge Arreaza) hacerle saber toda esta información a la cancillería española.

Interpelaciones

El mandatario instó a los ministros a ponerse a la orden de la nueva Asamblea Nacional para ser interpelados.

“El que sea ministro pasará por la nueva Asamblea Nacional. El que no quiera me lo dice. Quiero que la AN interpele a sus ministros. Yo soy el primero, me pongo a la orden para ser interpelado”, aseguró.