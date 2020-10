Alexander Sanabria

En el estado Zulia y en específico en el municipio Jesús Enrique Lossada el ayuntamiento anunció, que empresarios privados nacionalistas explotarán la piedra caliza en el sector "El diluvio".

La buena noticia la oficializó el alcalde Júnior Mujica quien dijo que se atendió a una comisión que se trasladó al municipio Lossada desde Caracas, para tramitar en términos legales la metodología para la citada explotación minera que en las primeras de cambio, dispondrá de 100 empleos directos.

Zona verde

También el regente Mujica advirtió que la actividad no impactará en el ambiente, pues se trata de una explotación superficial, que no requerirá explosiones controladas. “La calidad de esa piedra es calcio al 95 porciento. El calcio lo usan para el alimento de animales y también para fijar el PH en lagunas de camarones y por supuesto, para el cemento. Me comentaron los de la empresa que en lo que respecta a las cementeras, para allá no enviarán ni un 15 porciento porqué van a apoyarse más en el calcio", relato Mujica.

Gestión al día

Asimismo la máxima autoridad de Lossada aprovechó el encuentro con medios de comunicación para también anunciar,

que ya está por culminarse la sede de Bansur y la farmacia comunitaria. “Nos seguimos preparando con el tema del acueducto Independencia. Bansur está listo, la farmacia comunitaria también y ahora personal técnico se trasladará hasta el hospital Vargas porque iniciaremos la culminación de la maternidad, para terminar sala de parto y hospitalización”, detalló el gobernante Mujica.

Asimismo se refirió a la alimentación e indicó que se están distribuyendo alimentos en el eje: Las Amalias, los Pinos I y II, jaguëcito y próximamente en la Pringamosa I y II. “Estamos esperando el alimento para las bases de misiones. Son 29 mil 50 bolsas o em otras palabras 300 toneladas de comida mensualmente", comentó Júnior Mujica.

Sobre la gasificación del eje: Las Amalias mencionó que sigue avanzando, sin embargo; estará en conversaciones con Pdvsa gas a nivel nacional para charlar sobre los alcances de este proyecto y recibir el apoyo necesario, para la culminación.

Adicionalmente se pudo conocer que se trabaja en el plan de recuperación de plazas/espacios públicos y que en el área de educación se está evaluando abrir el núcleo universitario en la sede de la alcaldía, situada en campo paraíso.

Finalmente con respecto al combustible informó que se está distribuyendo gasolina en las estaciones: Las Amalias, Concepción y La Paz, por número de placa. “Se están atendiendo unos 150 vehículos diarios, para darle oportunidad a todos los terminales de placa. De 14 mil litros de gasolina que recibíamos semanalmente, ya prácticamente pasamos a 42 mil litros a la semana y por supuesto se ha visto más combustible para despachar al transporte público y vehículos de carga”, concluyó diciendo el alcalde Júnior Mujica.