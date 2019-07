Piedad Córdoba demandará al exjefe del Sebin por vincularla con Santrich

La exsenadora colombiana Piedad Córdoba, demandará al exjefe del Sebin, Manuel Cristopher Figuera, por vincularla con el caso Santrich.

Córdoba dejó claro que las “acusaciones son falsas y ponen en riesgo su seguridad y la de su familia”.

Además afirmó que no cuenta con una vivienda en Venezuela y que no mantiene contactos con el exlíder de las FARC.

Estoy en Europa en asuntos personales hace dos meses; estoy retirada de la política hace 2 años y me he marginado completamente del quehacer público. Responsabilizo al Sr. Manuel Cristopher Figuera por difundir este rumor que pone en riesgo mi seguridad y la de mi familia.

Ha trascendido en los medios un rumor difundido por parte del Sr. Manuel Cristopher Figuera. Lo que él “dice que le dijeron" es totalmente falso. NO tengo ninguna casa en Venezuela, NO tengo contacto con el Sr. Santrich y NO tengo idea de donde se encuentre.

— Piedad Córdoba (@piedadcordoba) 12 de julio de 2019