Peseiro: “No podemos perder el orden ante Colombia”

El seleccionador nacional, José Peseiro, junto a uno de los capitanes de la selección vinotinto en la Copa América como Alexander González, ofrecieron una rueda de prensa este miércoles previo al partido frente a Colombia, en Goiania.

“Sabemos la fuerza que tiene Colombia, lo implementamos cuando perdimos 3-0 en la eliminatoria”, explicó Peseiro.

Sobre la estrategia para frenar a la delegación que dirige su colega Reinaldo Rueda, el lusitano asimiló que no “estamos en condiciones para ir a presionar a Colombia”.

“Nosotros no podemos intentar presionar a Colombia con la plantilla que tenemos. No podemos perder el orden. No nos basamos en rendimiento individual. Vamos con una idea para enfrentar a Colombia”, dijo el técnico luso, que dio a entender que irá con la misma convocatoria con la que enfrentó a los brasileños.

Por otra parte, el polivalente lateral Alexander González indicó que deben corregir los errores que cometieron contra los amazónicos.

“Hemos creído que no dimos un juego extraordinario contra Brasil. Debemos seguir avanzando, eso formó parte del pasado. Ahora pensamos en el próximo duelo ante Colombia”, dijo.

González cerró asegurando que: “Más allá de las fortalezas que tiene Colombia, nos enfrentamos a una selección importante que tiene jugadores en Europa. Pensamos en nosotros”.