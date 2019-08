Pedro Sánchez continúa ciclo de encuentros con la sociedad civil para intentar reelección

El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, continúa este martes su ciclo de encuentros con la sociedad civil con el fin de presionar a la izquierda para que apoye su reelección como presidente del Gobierno.

Sánchez se reunirá con entidades educativas y de lucha contra la desigualdad social, como parte de la ronda de contactos que inició el pasado jueves con asociaciones feministas y del sector digital y tecnológico, reseña Prensa Latina.

El objetivo de estas reuniones es elevar las propuestas programáticas al grupo parlamentario Unidas Podemos (UP) y convencerlo para que respalde una administración del PSOE en solitario, es decir, sin la presencia de esa fuerza de izquierda.

Su propuesta está basada en el modelo de Portugal o Dinamarca, donde gobiernan partidos socialdemócratas con el sostén externo de formaciones progresistas, que supuestamente garantizan la estabilidad política y el cumplimiento de un programa.

Ante esto, UP advirtió que, si los socialistas continúan insistiendo en alcanzar un acuerdo "a la portuguesa" fracasará nuevamente.

Sánchez ganó las elecciones generales del 28 de abril, pero con apenas 123 de los 350 escaños en el Congreso de los Diputados, pero para seguir en el poder, que alcanzó en junio de 2018, necesita aliados .

No obstante, las conversaciones no han dado frutos por los desacuerdos sobre qué papel debía jugar UP en ese eventual gabinete y el secretario general del PSOE no consiguió los apoyos suficientes para ser reelegido en la Cámara Baja.