Partidos de oposición en la Mesa del Diálogo no son un bloque político

“Los partidos que estamos en la Mesa de Diálogo no somos un bloque político, no tenemos una sola dirección como si la tiene el bloque patriótico y como la tiene el G-4 que son bloques políticos”, así lo reveló este domingo el dirigente del partido de oposición Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, durante su participación en el programa “Aquí con Ernesto Villegas”.

Aseguró que en lo que sí coinciden es en buscar acuerdos y no más conflictos, en que lo que hay que defender es el patriotismo y no el tutelaje extranjero, en que lo que hay que buscar es la reconciliación de los venezolanos y no la venganza.

El sociólogo, exalcalde de Caracas y excandidato presidencial precisó que la coincidencia de los partidos de oposición en el diálogo no siempre tenía la misma expresión.

En ese sentido, dijo que en lo que respecta a la representación proporcional Soluciones para Venezuela propuso la ampliación de la Asamblea Nacional de 164 más los tres indígenas a 277, factor que el PSUV coincidió, mientras que el MAS, Cambiemos y Avanzada Progresista no estaban de acuerdo con ese criterio y tenían argumentos.

“A la hora de las alianzas electorales hubo muchos de ellos que fueron a conversar con Acción Democrática (AD) y nosotros no lo hicimos”, indicó Fermín.

Aniversario de AD entre dramas y la virtud de la democracia

Para el dirigente de Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, su expartido político Acción Democrática que cumple este domingo 79 años de fundado y que se encuentra entre un drama con dos personas disputándose el encabezamiento de esta organización con fines políticos, este mismo proceso es una de las dolencias de los partidos políticos pero a su vez una de las virtudes de la democracia.

“Las comunidades humanas, son comunidades complejas”, aseveró al tiempo que sostuvo que lo que sucede es que en el desarrollo violento de la política venezolana, cuando en un partido ocurren diferencias no se saben administrar por lo que terminan deslindándose y dividiéndose frecuentemente.

Recordó que fue expulsado de AD, después regresó por él mismo para que lo volvieran a expulsar porque él llamaba a votar y Ramos Allup llamaba a la abstención en 2005.