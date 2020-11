YVKE MUNDIAL/Bertha Argüello

En la parroquia Caracciolo Parra Pérez se llevo a cabo un despliegue de interés social con el Plan de Atención de Vulnerabilidad Nutricional, por parte del Instituto Regional de Nutrición y de los candidatos del Gran Polo Patriótico que vienen desarrollando este tipo de acción en los circuitos de Maracaibo.

Se facilitó el apoyo a las familias de la mencionada parroquia del eje número seis, con el objetivo de dar respuesta inmediata a la realidad social que presentan algunas comunidades, producto del bloqueo criminal impuesto por el gobierno norteamericano.

El Inces Construcción ubicado en el sector La Victoria, sirvió para que los habitantes recibieran la asistencia de alimentos y medicinas, además de la visita casa a casa que realizaron los candidatos al parlamento nacional Nayary Linares y José Fleire, junto a los líderes de calle y comunidad. Ronald Reyes, vocero del poder popular indicó, “hoy 245 personas son atendidas en Caracciolo Parra Pérez, familias vulnerables, que han estado esperando, decimos a la comunidad que elijamos a los candidatos para llevar la voz del pueblo, nuevos liderazgos, nueva gestión que irrumpa contra el bloqueo económico”.

Entre tanto, la candidata Nayary Linares expresó “Nosotros somos de aquí de Maracaibo, no venimos de otras parte, y a veces me dicen, necesitamos techo, bolsas de comida, ventiladores, pero no somos candidatos de la gobernación, ni la alcaldía, somos candidatos a la Asamblea Nacional, por eso, necesitamos hacer leyes, en función del pueblo, el partido debe impulsar la consolidación del poder popular, el estado comunal”.

Por otra parte, el candidato al parlamento José Fleire explicó que se han registrado otro tipo de casos en los últimos meses, “la realidad que hemos visitado en los territorios, personas, encamadas, con problemas de nutrición, solas que no pueden caminar, sin embargo, nuestro gobierno revolucionario, ha generado los mecanismos para proteger no solo con los bonos del sistema patria, sino con la bolsa de comida, deberían llegar una vez al mes, pero sabemos que producto del bloqueo, no se ha podido atender de manera más rápida”.

José Fleire, quien también es el Coordinador de Movilización y Eventos del Psuv en el Zulia, dijo que “el sistema de misiones y grandes misiones que asiste al pueblo venezolano, para proteger sus derechos, ha otorgado, más de 3 millones de viviendas, además de la entrega de alimentos”.