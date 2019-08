Padrino López reafirmó su lealtad con la Patria firmando por la Paz

El ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López,reiteró este martes que los hijos del pueblo con uniforme, también nos sumamos a esta campaña antiimperialista, con vigor y amor a la patria.

Aseveró que en "Venezuela no habrá intervención, ni golpe de Estado, Gobierno de facto y mucho menos uno de transición”, dijo durante el acto de recolección de firmas como parte de la Campaña 'No más Trump, No More Trump', en rechazo del bloqueo económico contra el país.

Abogó porque haya justicia en el caso de quienes apoyan las sanciones contra el país

Desde Fuerte Tiuna, resaltó que la razón humana tiene que ponerse por encima de todo, e incluso por las condiciones políticas, religiosas y civiles.

Del mismo modo, llamó a la unidad y a la conciencia patriótica a tener amor a la Patria, patriotismo y que Venezuela sea primero.

“Nos paramos firme con la vista en frente, hoy con nuestras plumas, nuestras tintas y mañana, si fuese necesario con nuestras armas, para defender la República Bolivariana de Venezuela, de cualquier agresión y cualquiera que sea su intensidad”, manifestó.

Por otra parte, Padrino López expresó al imperio norteamericano, que cese las agresiones y que deje a Venezuela vivir en paz, todo lo que está haciendo el imperio salvaje es imperdonable y Venezuela va a resistir.

Destacó que, es el momento de la unidad nacional, de los venezolanos y venezolanas para hacer frente a la agresión bestial, descarada e inhumana, es por eso, que se va a hacer todo lo que está establecido en la constitución.

“Vamos a apoyar al estado venezolano y a las instituciones, vamos defender a la democracia y al presidente Nicolás Maduro y a todo lo que haya que defender”, finaizó.