El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró este jueves que el proyecto de Ley Antibloqueo, busca superar la agresión del Gobierno de Estados Unidos, contra Venezuela.

"La ley Antibloqueo busca salir un paso adelante a la agresión imperial, con el objetivo claro de seguir el camino de Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI, para maniobrar en medio del bloqueo", expresó Padrino López durante un pase informativo.

Asimismo, el titular de la cartera para la Defensa, reiteró que el próximo 6 de diciembre, fecha donde se llevarán a cabo las elecciones a la Asamblea Nacional (AN), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) garantizará que las personas puedan ejercer su derecho al voto, en cada institución.

"El pueblo dirá el 6 de diciembre no a las sanciones, no a las agresiones, no a los ataques mercenarios y magnicidios, para decirle sí al socialismo y a la patria", dijo.

La Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos del Pueblo Venezolano, fue presentada el pasado martes ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y tiene como prioridad obtener recursos y establecer nuevos principios para alianzas estratégicas, dirigidas a la innovación administrativa y gestión legal del país.

Por otra parte, el ministro Padrino López, denunció como una provocación la presencia del buque de Guerra del Comando Sur de EEUU cerca de aguas territoriales de Venezuela.

"Un buque de guerra a 15 millas náuticas de la costa Riviera venezolana es un acto de provocación. Pero la Fuerza Armada no caerá en provocaciones y vamos a defender nuestra patria", expresó.

Por último, acotó que las autoridades militares al hacer contacto con el buque, alegaron que dirigían una operación antinarcóticos, "lo cual es una contradicción evidente", concluyó.

Cabe destacar, que este jueves en horas de la mañana, Venezuela denunció la provocación errática por parte del Comando Sur, al presentar un buque destructor de misiles guiados USS William P. Lawrence (DDG-110), de la clase Arleigh Burke de la Armada estadounidense a 16,1 millas náuticas de las costas venezolanas, con el argumento de realizar "patrullaje" contra el narcotráfico.