La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblo (Alba-TCP) saludan y desean éxito en sus funciones a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), electo este martes por la Asamblea Nacional.

Comunicado Íntegro

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblo (Alba-TCP) saludan y desean éxito en sus funciones a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la República Bolivariana de Venezuela por su designación realizada en sesión especial de la Asamblea Nacional el 4 de mayo de 2021.

La eleción de los cinco rectores principales y de los diez rectores suplentes del Poder Electoral venezolano refierz la profunda vocación democrática de los procesos políticos y de transfromación social, económica y cultural de los países Alba.

El proceso realizado en cumplimiento de la legislación y con una participación de todos los sectores del país demuestra la madurez política del pueblo venezolano en el ejercicio democrático a pesar de los ataques que ha recibido y las dificultades que enfrenta Venezuela producto de la ilegal imposición de medidas coercitivas unilaterales que tratan de doblegar la voluntad soberana de su pueblo y de sus instituciones.

