Opositores honestos, inteligentes y educados quieren creer en sus líderes, pero ¡se la ponen bien difícil!

Sé, me consta que muchos opositores honestos, inteligentes y educados quieren creer que sus dirigentes son también así. Y quieren creer que el sistema capitalista hegemónico es el mejor o -para decirlo de forma más acorde con su inteligencia y formación- el menos peor de los modelos económicos.

Pero los datos duros, las evidencias empíricas y hasta los episodios anecdóticos se empeñan tercamente en negarles todo. Todo.

Repasemos: sus líderes no son como ellos quisieran. Por el contrario, casi todos son deshonestos y muchos son imbéciles e ignorantes. Y el capitalismo, en su estadio actual, es el peor de los peores sistemas que han existido en la historia reciente de la humanidad.

Por lo general, las evidencias de que todas estas creencias son endebles ilusiones van llegando poco a poco, dosificadas. Pero hay semanas, como las que están transcurriendo, en las que les caen encima, de sopetón, todas al mismo tiempo. De allí lo profundas que son las crisis existenciales que estas personas están sufriendo.

Vamos por partes. Comencemos por la honestidad. Los opositores honestos han querido creer en Juan Guaidó y su combo. He presenciado los esfuerzos de algunos de ellos por autoconvencerse y por convencer a sus entornos. Pero dada la sucesión de datos objetivos, observables, contantes y sonantes que refutan esa tesis, está claro que para seguir sosteniendo tal convicción a estas alturas solo hay dos opciones: o estás metido en alguna de las movidas, de las marramucias; o has decidido dejar a un lado la postura política y asumir el asunto como un dogma de fe. Y la primera opción está negada porque, como lo he dicho de entrada, estamos hablando de gente con el atributo de la honestidad.

Prácticamente desde sus primeras acciones, Guaidó ha dejado un rastro de corrupción y rapiña de los fondos públicos, en una modalidad inédita al menos en nuestra florida historia de la vagabundería, pues se han llevado a cabo sin necesidad de estar en el gobierno verdadero, valiéndose de la complicidad de pillos mayores, como la corporatocracia estadounidense y europea y las oligarquías latinoamericanas.

Citgo, Monómeros, Bonos 2020, fondos depositados en la banca internacional, refinerías en el Caribe, metalúrgicas en Centroamérica… Todo lo robable ha sido robado. Pero muchos opositores honestos han preferido negarse a ver lo que está a la vista.

En los últimos días, en el contexto de la pandemia, la cuarentena y el rebrote de la guerra económica, se ha puesto a prueba esa determinación ciega a creer que Guaidó representa la posibilidad de rescatar al país de las garras de la corrupción.

Como solía decirse en otra época, “entre gallos y medianoche”, el autoproclamado tomó una de sus peculiares medidas de gobierno: hacer que la facción de diputados de la Asamblea Nacional que él dirige (la que sesiona itinerante, incluso en el salón de fiestas de su edificio) aprobara autoasignarse un salario de 5 mil dólares y un retroactivo de 25 mil dólares para cada diputado.

Ese dinero, por cierto, es fruto del más reciente acto de pillaje sobre el patrimonio nacional, pues Guaidó autorizó previamente que unos fondos del Banco Central de Venezuela, que permanecían congelados en un banco privado de EEUU,se transfirieran a la Reserva Federal de ese país. Lo mismo que un asalto, solo que sin meterle un misil a un camión blindado, como hacen en las películas.