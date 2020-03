Opositor Ochoa Antich respalda movilización de la FANB ante amenazas de invasión

El dirigente de Alianza por un Referendo Consultivo Enrique Ochoa Antich, respaldó este martes la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), que ejecuta la segunda fase de los Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2020 en defensa de la soberanía y para garantizar la paz y estabilidad en Venezuela.

Ochoa Antich vehemente opositor al Gobierno Bolivariano a través de su cuenta en Twitter expresó palabras de elogio y aliento para los componentes militares que permanecen alertas y preparados con el apresto operacional para enfrentar las amenzas de intervención extranjera por parte de Estados Unidos y aliados en la región

2/3 Me parece muy bien la movilización de nuestra FANB frente a las amenazas invasionistas, y mis palabras de elogio y aliento para nuestros militares. Caerá mal a algunos, pero me congratulo de la unidad militar de la FANB que no escuchó cantos de sirena golpistas. @PrensaFANB

— Enrique Ochoa Antich (@eochoa_antich) 10 de marzo de 2020

1/3 Resulta indignante el desparpajo con que el gobierno de EEUU habla de bloqueo naval a Venezuela, literalmente una acción de guerra. ¿Nada van a decir de esta insolencia los partidos del G4 en la @AsambleaVE? Exijo como ciudadano la aprobación de un Acuerdo que lo rechace. — Enrique Ochoa Antich (@eochoa_antich) 10 de marzo de 2020