Oposición golpista aplaude bloqueo de EE.UU. que afecta distribución del Clap

El bloqueo de Estados Unidos (EEUU) busca afectar la distribución de productos alimenticios que realiza el Gobierno Nacional a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), denunció el canciller de la República, Jorge Arreza.

"El Bloqueo ilegal de la administración Trump es tan perverso, que pretende afectar las capacidades y distribución de los CLAP, una política esencial para el pueblo venezolano. Desde la oposición golpista aplauden estas medidas contra su propio pueblo", escribió el ministro para Relaciones Exteriores a través de su cuenta en Twitter.

En reiteradas ocasiones, el jefe de la diplomacia venezolana ha denunciado los efectos devastadores del bloqueo impuesto por el Gobierno norteamericano contra el pueblo de Venezuela, especialmente la imposibilidad de transferir los recursos financieros necesarios para continuar con el programa de salud que se lleva a cabo en Italia con 25 niños, así como en otros países.

El Canciller Arreaza denunció ante Naciones Unidas la grave violación a los derechos humanos que ha cometido el gobierno de Donald Trump a través de medidas coercitivas y unilaterales que también impiden la adquisición de alimentos y medicinas para satisfacer la demanda del país suramericano.

.@jaarreaza: Trump govt's illegal blockade is so vile, it aims at affecting CLAP capacity & distribution, a key policy for Vzla. Coup opposition salutes such actions against its people

