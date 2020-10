En cuanto a la cifra de muertes, esta jornada se han registrado a nivel global 5.514.

Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, los casos de coronavirus en todo el planeta ya superaron a los 36.306.000, marcando otro hito en la propagación de la enfermedad, que ha matado a más de 1.000.000 de personas desde el inicio de la pandemia.

No "jugar a la ruleta" con el coronavirus

Por su parte, el director del Centro Nacional ruso de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, donde se creó Sputnik V, la primera vacuna del mundo contra el covid-19, instó a no "jugar a la ruleta" con el coronavirus. Alexánder Guíntsburg afirmó que todas las personas eventualmente se infectarán con el covid-19 y que solo una vacuna puede proteger contra la enfermedad.

"No habrá rincones en la Tierra [donde no haya una sola persona] que no se haya infectado. Por lo tanto, la salida es vacunarse o jugar a la ruleta con esta enfermedad que, como sabemos, ya se cobró la vida de más de 1 millón de personas en el planeta", señaló el científico. director del centro que creó Sputnik V habla sobre la vacuna rusa e insta a no "jugar a la ruleta" con el coronavirus