La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una dura advertencia para el mundo después de que el número de casos de virus del PCCh saltara globalmente a un “nuevo y sombrío récord” con 183,000 nuevos casos reportados el 21 de junio.

La noticia se produjo solo tres días después de la conferencia de prensa del 19 de junio en la cual el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reveló que se habían registrado más de 150,000 nuevos casos de COVID-19 en la OMS, la mayor cantidad en un solo día hasta la fecha.

“El mundo está en una fase nueva y peligrosa. Es comprensible que muchas personas estén hartas de estar en casa. Es comprensible que los países estén ansiosos por abrir sus sociedades y economías. Pero el virus todavía se propaga rápidamente, sigue siendo mortal y la mayoría de las personas aún son susceptibles de contagio”, dijo Tedros el 19 de junio.

“Más de 8.8 millones de casos han sido reportados a la OMS, y más de 465,000 personas han perdido la vida”, dijo Tedros.

Señaló que todos los países han sido afectados tanto en el frente de la salud como en el económico por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como el nuevo coronavirus.

Argumentando que las medidas adoptadas para protegerse contra la pandemia no deben ser una elección entre vidas humanas y medios de vida, Tedros dijo que los países pueden hacer ambas cosas, pero advirtió que muchos países que habían suprimido el virus estaban sufriendo un repunte de casos a medida que los países volvían a abrir.

“Instamos a los países a que sean cuidadosos y creativos en la búsqueda de soluciones que permitan a las personas mantenerse seguras mientras siguen adelante con sus vidas. Seguimos instando a todos los países a que dupliquen las medidas fundamentales de salud pública que sabemos que funcionan”, dijo.

La OMS se ha enfrentado a un intenso escrutinio por su manejo del brote. En enero, la OMS negó la transmisión de humano a humano de la COVID-19 en China cuando, de hecho, la primera evidencia de transmisión de humano a humano entre contactos cercanos apareció a mediados de diciembre de 2019, según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine el 29 de enero.

Actualmente, las cifras de la OMS del 23 de junio indican que casi 8.9 millones de personas se han infectado en todo el mundo, y aproximadamente 470,000 personas han muerto a causa de la enfermedad COVID-19, causada por el virus. Sin embargo, se trata de estimaciones de casos asintomáticos, y los regímenes de pruebas no son accesibles o no se registran correctamente en todos los países.

La OMS apoya un nuevo medicamento para tratar el patógeno de la COVID-19

Tedros también declaró que la OMS recomendaba ahora el uso del esteroide dexametasona para el tratamiento de los pacientes críticamente enfermos de COVID-19.

La Universidad de Oxford anunció el 16 de junio que después de un ensayo aleatorio de 2104 pacientes, “la dexametasona redujo las muertes en un tercio de los pacientes ventilados y en un quinto de otros pacientes que recibían oxígeno”.

Tedros dijo el 16 de junio: “Es el primer tratamiento que ha demostrado reducir la mortalidad entre pacientes con COVID-19 que necesitan oxigenoterapia o ventilación”.

“Es una excelente noticia y me gustaría felicitar al Gobierno del Reino Unido, la Universidad de Oxford y los numerosos hospitales y pacientes en el Reino Unido que han contribuido a este avance científico que puede salvar vidas”.

La dexametasona es un medicamento antiinflamatorio que se utiliza desde los años 60. Disminuye la respuesta defensiva natural del cuerpo a la hinchazón y a las reacciones de tipo alérgico y se utiliza a menudo para tratar condiciones como la artritis, los trastornos del sistema inmunológico, el asma y ciertos tipos de cáncer.